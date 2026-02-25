El Líbano ve viable completar la segunda fase del desarme de Hizbulá en cuatro meses

2 minutos

Beirut, 25 feb (EFE).- El primer ministro libanés, Nawaf Salam, aseguró este miércoles que es posible completar la segunda fase del desarme del grupo chií Hizbulá en un plazo de cuatro meses, siempre que el Ejército cuente con la misma cantidad de recursos que tuvo para el proceso en la franja fronteriza con Israel.

«La misión puede lograrse en cuatro meses si nuestras Fuerzas Armadas reciben el mismo apoyo y recursos que estuvieron disponibles durante la primera fase», afirmó Salam en un discurso durante una rotura del ayuno del mes sagrado de Ramadán celebrada en el Palacio de Gobierno en Beirut.

El pasado verano, el Gobierno libanés aprobó un plan para terminar con la existencia de armamento en manos de actores no estatales y limitarla exclusivamente a las fuerzas de seguridad oficiales, lo que implica principalmente el desarme de Hizbulá a raíz de su reciente guerra con Israel.

El primer ministro recordó que a finales de 2025 el Ejército terminó la primera fase de esa iniciativa, concentrada en la franja más meridional del país, comprendida entre el río Litani y la frontera de facto con el Estado judío.

«Esto supone la primera vez desde 1969, hace más de medio siglo, que nuestras Fuerzas Armadas han retomado el control operacional total de esta zona», aplaudió Salam.

Hizbulá puso fin a su actividad armada en la región fronteriza tras el alto el fuego acordado con Israel a finales de 2024, lo que facilitó a las fuerzas libanesas el hallazgo de arsenales abandonados allí y la consecución de sus objetivos en la primera fase del plan de desarme.

Sin embargo, el grupo chií se niega a desarmarse en el resto del país al considerar que esto dejaría al Líbano a merced del Estado judío, complicando la siguiente fase del proceso, que se centrará en la región inmediatamente más al norte de la anterior, entre los ríos Litani y Awali.

Salam explicó que el Ejército trasladó recientemente al Consejo de Ministros su disposición para comenzar con la nueva etapa de la iniciativa y agregó que el Gobierno, por su parte, trabajará para garantizarle los recursos necesarios.

Sus declaraciones se producen un día después de que tuviera lugar en El Cairo una reunión preparatoria para organizar una conferencia internacional de donantes en apoyo a las fuerzas libanesas, que será celebrada el 5 de marzo en París. EFE

njd/rcf