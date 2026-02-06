El Líbano y Siria firman un acuerdo para la entrega de 300 reos sirios a Damasco

2 minutos

Beirut, 6 feb (EFE).- El Líbano y Siria firmaron este viernes en Beirut un acuerdo para el traslado a territorio sirio de unos 300 reos que hasta ahora cumplían condena en cárceles libanesas, en lo que las partes consideran una muestra importante de cooperación tras décadas de tensas relaciones.

«Este acuerdo es fruto de un esfuerzo conjunto y, más importante, demuestra una voluntad política compartida que afirma cómo las relaciones sirio-libanesas están basadas en la confianza y el respeto mutuo en todos los sentidos de la palabra, así como en un deseo sincero de cooperación», dijo el vice primer ministro libanés, Tarek Mitri.

El pacto fue rubricado por Mitri y el ministro sirio de Justicia, Mazhar al Wais, durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno en Beirut, en presencia de una delegación siria de alto nivel y de una serie de altos cargos libaneses encabezados por el primer ministro del país, Nawaf Salam.

En una rueda de prensa conjunta, el viceprimer ministro libanés y el titular de Justicia sirio explicaron que el entendimiento afecta a algo más de 300 convictos y que comenzará a aplicarse el sábado mismo, sin que haya restricciones para los beneficiarios, siempre que hayan pasado ya al menos una década en prisión.

Esto incluye también a aquellos detenidos en el Líbano tras el inicio de las revueltas populares de 2011 contra el anterior presidente sirio, Bachar al Asad, opuesto a las autoridades actuales de ese país.

En las cárceles libanesas, están recluidos cerca de 2.500 sirios, parte de ellos por delitos relacionados con su vinculación a grupos antes opositores sirios.

Al Wais explicó que comités judiciales de ambos países continúan trabajando para llegar a un acuerdo sobre el resto de reos que no se pudieron acoger a este primer entendimiento, y consideró que la rúbrica de este viernes ayudará a aumentar la «confianza» entre Damasco y Beirut.

«Lo logrado hoy es fruto de una cooperación que refleja la profundidad de las relaciones fraternales entre la República Árabe Siria y la República Libanesa, así como el compromiso de las dos partes con fortalecer y desarrollar estas relaciones», indicó el titular de Justicia en la rueda de prensa.

Desde el derrocamiento de Al Asad a finales de 2024, ambas naciones vecinas han dado pasos para abrir una nueva página en sus tirantes lazos, que incluyen una ocupación siria al Líbano de más de 30 años, hasta 2005, y una historia de fuertes influencias en sus asuntos internos. EFE

njd/fpa