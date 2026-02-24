El líder australiano pide remover al expríncipe Andrés de la línea de sucesión

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció el martes que su gobierno comenzó a escribir a los países miembros de la Mancomunidad británica para pedir el retiro del expríncipe Andrés de la línea de sucesión real.

Albanese indicó que se comunicó con su colega británico, Keir Starmer, sobre Andrés, quien es investigado por supuesta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público tras la revelación de sus vínculos con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Reino Unido deberá iniciar cualquier cambio en la línea de sucesión real, pero requerirá el acuerdo de los otros 14 integrantes de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth), en los que el rey Carlos III es jefe de Estado, señaló Albanese.

«A Australia le gusta ser el primero y hemos dejado claro cuál es nuestra posición, y escribiremos hoy a los países integrantes (de la Mancomunidad) para informarles de nuestra posición», declaró Albanese a la televisión pública ABC.

La Mancomunidad está integrada por una cincuentena de países, en su mayoría excolonias británicas, de las cuales 15 reconocen al Rey Carlos III como jefe de Estado.

Por su parte, el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, cuyo país también integra la Mancomunidad, fue más cauteloso y afirmó el martes que apoyaría al gobierno británico si resolvía retirar a Andrés de la línea de sucesión.

«Definitivamente apoyaríamos lo que venga», declaró Luxon a periodistas.

