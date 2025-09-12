El líder Coquimbo quiere alargar racha de triunfos en la liga y su ventaja por el título

Santiago de Chile, 12 sep (EFE).- El líder Coquimbo Unido quiere alargar su racha de triunfos en la liga chilena este viernes, al recibir a Ñublense por la fecha 23, para mantener la extensa ventaja que tiene sobre sus perseguidores Palestino y Universidad de Chile y aumentar sus posibilidades de titularse se forma anticipada.

El cuadro ‘Pirata’ suma 10 victorias consecutivas, tiene 53 puntos, sacando 14 unidades de distancia sobre árabes y 15 frente a los azules, aunque este último con un partido menos y tampoco jugará esta jornada.

El cuadro aurinegro, que solo ha perdido un partido en la temporada, defenderá ante el equipo de Chillán, décimo con 29 unidades, una seguidilla de 13 partidos sin perder antes del receso de la liga por el Mundial Sub-20, del que Chile es anfitrión a partir del 27 de septiembre.

Coquimbo viene de vencer por la cuenta mínima de visita a Huachipato, mientras que Ñublense cortó una cadena de cuatro triunfos al hilo con una derrota de local por 2-1 ante Unión Española.

“No hemos ganado absolutamente nada, si bien el equipo ha batido algunos récords, pero ese no es nuestro techo. Este equipo no tiene límites”, aseguró el entrenador de los piratas, Esteban González, en conferencia de prensa.

Palestino, actualmente segundo, recibirá al cuarto O’Higgins que tiene 38 puntos al igual que la U de Chile –tercera–, que aplazó su duelo de visita frente al decimotercero La Serena porque este domingo jugará la Supercopa de Chile.

Los laicos como ganadores de la Copa Chile 2024 se enfrentarán nuevamente en un superclásico ante Colo Colo, campeón de la temporada 2024, en una Supercopa que debió jugarse en enero pasado y fue aplazada por razones de seguridad.

Los azules, no obstante, recuperarán esta fecha ante La Serena el próximo 28 de septiembre y podrían reducir su distancia con Coquimbo en caso de vencer a los granates y a Everton, que es su otro duelo pendiente.

Colo Colo estrenará a su nuevo técnico Fernando Ortiz en la Supercopa, y su partido de esta jornada ante el colista Deportes Iquique se jugará el 26 de septiembre.

Los albos se encuentran octavos con 31 puntos, fuera de los puestos de clasificación a torneos internacionales, a los cuales aspiran como último objetivo de una campaña con magros resultados.

Audax Italiano, que ha perdido terreno y se encuentra quinto con 37 unidades, irá a domicilio contra el decimoquinto, Unión Española, que pelea por salir del penúltimo puesto para salvarse del descenso.

Los hispanos, con 17 unidades, pueden recibir ayuda de Universidad Católica, sexta con 36 enteros, que visita al decimocuarto Deportes Limache que suma 18. Los cruzados son acechados por Cobresal –séptimo a un solo punto de distancia– que jugará de local ante el noveno Huachipato con 31.

Unión La Calera será el rival de esta jornada para Everton, que está con 22 puntos a uno de diferencia de los cementeros. EFE

