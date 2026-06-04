El líder de Australia dice que hay un «desacuerdo ideológico» con EEUU sobre los aranceles

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El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, aseguró este jueves que existe un «desacuerdo ideológico» con Estados Unidos en materia de aranceles, país que propuso un nuevo gravamen sobre los productos australianos.

Washington sugirió esta semana que podría aplicar nuevos aranceles a 60 economías por su supuesta inacción frente al trabajo forzoso.

Australia sería uno de los afectados con una tasa del 12,5%, ya que la administración del presidente Donald Trump busca reconstruir su agenda arancelaria tras varios reveses legales a sus medidas anteriores.

La nueva tarifa reemplazaría el arancel actual del 10% sobre los productos australianos exportados a Estados Unidos.

En respuesta, Albanese dijo que el nuevo impuesto aduanero era «injustificado».

«Existe un desacuerdo ideológico en el que la administración de Estados Unidos ha roto con lo que fue un entendimiento de décadas de que los aranceles no son positivos para el país que los impone», aseguró Albanese a la cadena nacional ABC.

«Australia cuenta con una legislación sólida, integral y líder a nivel mundial para abordar el trabajo forzoso y la esclavitud moderna», insistió.

El ministro de Comercio, Don Farrell, se reunió el miércoles con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en París, donde protestó por el nuevo gravamen propuesto.

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