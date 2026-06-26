El líder de Corea del Norte supervisa sistemas mejorados de artillería y misiles

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El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó pruebas de sistemas mejorados de artillería y misiles, informó este viernes la prensa estatal.

Kim supervisó los ensayos de «armas de gran escala» realizados por institutos de investigación de defensa en el marco del plan quinquenal de desarrollo militar del país, informó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

Las pruebas evaluaron un lanzacohetes múltiple mejorado de 240 milímetros con un alcance reportado de 90 kilómetros, una ojiva de «misión especial» para un misil balístico táctico y proyectiles de obús autopropulsados de rango extendido capaces de cubrir hasta 65 kilómetros, según KCNA.

El líder de Corea del Norte expresó su satisfacción con los resultados y afirmó que los test demostraron avances en la mejora de la potencia de fuego a lo largo de la frontera sur gracias a una mayor automatización, alcance y precisión.

Reiteró que la política de autodefensa de Pyongyang también tiene como objetivo potenciar lo que describió como una «postura ofensiva letal y destructiva» para disuadir a los adversarios.

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