El líder de Finlandia cree que Ucrania tiene más fuerza en el frente que en mucho tiempo

Helsinki, 11 feb (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, afirmó este miércoles que la posición de Ucrania en el frente de guerra en estos momentos es más fuerte de lo que ha sido en mucho tiempo, ya que ha logrado frenar la ofensiva rusa y causar numerosas bajas al enemigo.

«Rusia no está avanzando y Ucrania al mismo tiempo está siendo capaz de infligir muchas bajas a Rusia, lo que sin duda hará que los rusos se pregunten si merece la pena continuar la guerra», dijo a la prensa finlandesa Stubb, quien mantiene una comunicación fluida con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Stubb señaló asimismo que cree firmemente que en los últimos tres meses se ha logrado crear una sintonía entre Estados Unidos, Ucrania y Europa que ha permitido avanzar en las negociaciones con Rusia.

Respecto a la posibilidad de que Zelenski convoque elecciones presidenciales y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, como publicó este miércoles el periódico ‘Financial Times’, Stubb señaló que es una cuestión que corresponde decidir a Ucrania, aunque mostró su confianza en Kiev.

«Creo firmemente que los ucranianos serán capaces de organizar elecciones cuando llegue la hora. Después de todo, Ucrania es un Estado democrático, a diferencia de Rusia», afirmó.

El diario británico aseguró que, según sus fuentes, Zelenski iba a hacer el anuncio de las elecciones el próximo 24 de febrero y que éstas se celebrarían antes del 15 de mayo, pero la Oficina del presidente ucraniano negó poco después estas informaciones.

Según Stubb, Zelenski le ha comunicado personalmente que tiene intención de someter a referéndum un eventual acuerdo de paz con Rusia y de presentarse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones, aunque sin especificar cuándo los convocará. EFE

