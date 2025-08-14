El líder de Hizbulá agradece ante responsable iraní su apoyo a la «soberanía» del Líbano

Beirut, 14 ago (EFE).- El líder del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, agradeció este jueves a su aliado Teherán el respaldo que da la «soberanía» del Líbano durante un encuentro con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (CSSN), Ali Larijani, en medio de advertencias contra las injerencias iraníes en el desarme del movimiento libanés.

Qassem trasladó a Larijani su agradecimiento por el «continuado» apoyo iraní a las formaciones libanesas de resistencia «contra el enemigo israelí», así como el respaldo de la República Islámica a la unidad, soberanía e independencia del Líbano, informó Hizbulá en un escueto comunicado.

«Subrayó las relaciones fraternales entre las gentes libanesas e iraníes», agrega la nota.

El movimiento político y armado, patrocinado por Teherán, no especificó dónde tuvo lugar la reunión con Qassem, quien se cree que reside en territorio iraní desde su nombramiento el pasado año tras la muerte de su predecesor, Hasán Nasrala, en un bombardeo israelí contras las afueras de Beirut.

El encuentro fue anunciado después de que Larijani completara el miércoles una serie de visitas al presidente libanés, Joseph Aoun; el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, en el marco de un viaje oficial al Líbano.

Su llegada se produjo en medio de nuevos avances por parte del Estado libanés para desarmar a Hizbulá, que ha rechazado las decisiones gubernamentales al respecto, a la espera de que el Ejército entregue un plan detallado para abordar el proceso antes de final de mes.

Durante sus conversaciones con el secretario del máximo órgano de seguridad iraní, los responsables libaneses reiteraron la necesidad de que Teherán se mantenga al margen de los asuntos internos del Líbano y de que respete la soberanía del país mediterráneo. EFE

