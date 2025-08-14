The Swiss voice in the world since 1935

El líder de Hizbulá agradece ante responsable iraní su apoyo a la «soberanía» del Líbano

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Beirut, 14 ago (EFE).- El líder del grupo chií Hizbulá, Naim Qassem, agradeció este jueves a su aliado Teherán el respaldo que da la «soberanía» del Líbano durante un encuentro con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (CSSN), Ali Larijani, en medio de advertencias contra las injerencias iraníes en el desarme del movimiento libanés.

Qassem trasladó a Larijani su agradecimiento por el «continuado» apoyo iraní a las formaciones libanesas de resistencia «contra el enemigo israelí», así como el respaldo de la República Islámica a la unidad, soberanía e independencia del Líbano, informó Hizbulá en un escueto comunicado.

«Subrayó las relaciones fraternales entre las gentes libanesas e iraníes», agrega la nota.

El movimiento político y armado, patrocinado por Teherán, no especificó dónde tuvo lugar la reunión con Qassem, quien se cree que reside en territorio iraní desde su nombramiento el pasado año tras la muerte de su predecesor, Hasán Nasrala, en un bombardeo israelí contras las afueras de Beirut.

El encuentro fue anunciado después de que Larijani completara el miércoles una serie de visitas al presidente libanés, Joseph Aoun; el primer ministro, Nawaf Salam, y el jefe del Parlamento, Nabih Berri, en el marco de un viaje oficial al Líbano.

Su llegada se produjo en medio de nuevos avances por parte del Estado libanés para desarmar a Hizbulá, que ha rechazado las decisiones gubernamentales al respecto, a la espera de que el Ejército entregue un plan detallado para abordar el proceso antes de final de mes.

Durante sus conversaciones con el secretario del máximo órgano de seguridad iraní, los responsables libaneses reiteraron la necesidad de que Teherán se mantenga al margen de los asuntos internos del Líbano y de que respete la soberanía del país mediterráneo. EFE

amo-njd/ijm/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR