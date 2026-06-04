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El líder de Hizbulá rechaza el «humillante» diálogo con Israel y afrontará nuevos ataques

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Beirut, 4 jun (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, criticó este jueves las «humillantes» negociaciones celebradas estos días con Israel y defendió que cualquier alto el fuego debe ser «integral», al asegurar que seguirán enfrentando los ataques israelíes mientras continúen.

«No nos hemos comprometido con nadie a no resistir la agresión ni a responder a ella. Mientras la agresión persista, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza y ​​atacaremos donde sea que decidamos y podamos», dijo en un mensaje escrito, su forma de comunicación más común desde el inicio del conflicto. EFE

ag-njd/kba/rcf

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