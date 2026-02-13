El líder de Indonesia defiende sus políticas ante las dudas sobre las finanzas del país

3 minutos

Yakarta, 13 feb (EFE).-El presidente de Indonesia, el exgeneral Prabowo Subianto, defendió este viernes algunas de sus políticas más controvertidas durante un discurso sobre las perspectivas económicas del país –principal economía del Sudeste Asiático–, que atraviesa una crisis de confianza sobre su salud financiera.

«Tenemos grandes ideas (…). Debemos proteger y gestionar toda la riqueza de la nación, todos nuestros recursos naturales –Indonesia posee las mayores reservas de níquel del planeta–, y debemos administrarlos, preservarlos y utilizarlos al máximo para el beneficio de todos los indonesios», aseveró el mandatario en un foro económico.

Sus declaraciones llegan después de que durante las últimas semanas se produjeran avisos sobre los riesgos de invertir en acciones indonesias por parte del proveedor de índices bursátiles MSCI, del gigante Goldman Sachs y de la agencia de calificación de riesgo Moody’s.

MSCI alertó de la opacidad de las estructuras de propiedad accionarial y de posibles comportamientos de negociación coordinada, y aseguró que reclasificaría a la baja a Indonesia, de mercado emergente a frontera, si no mejoraba la transparencia.

La alerta de MSCI motivó otra de Goldman Sachs, antes de que Moody’s rebajara de estable a negativa su perspectiva sobre la economía indonesia, en medio de una crisis bursátil que a finales de enero hundió en un 10 % el referencial JCI.

El tumulto en la bolsa de Yakarta -que «vuelve ahora a mostrar estabilidad», apuntó hoy en el mismo foro el ministro indonesio de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto- acentuó la crisis de confianza que atraviesa la salud financiera de Indonesia, motivada por controvertidas medidas impulsadas por Prabowo.

Analistas consideran que las dudas sobre el crecimiento del país están cada vez más ligadas a un deterioro democrático e institucional, décadas después de la transición democrática tras la caída de Suharto en 1998.

Prabowo defendió hoy un controvertido programa de comidas escolares gratuitas que impulsó en detrimento de otras políticas públicas, recortadas en unos 19.000 millones de dólares, y que ha provocado miles de intoxicaciones alimentarias.

«Creo que la economía de este año será muy buena», continuó, en consonancia con Airlangga, quien apuntó que las perspectivas de crecimiento para 2026 se fijan en un 5,4 %, «con potencial de alcanzar hasta el 5,6 %».

Prabowo ha fijado en el 8 % la meta de crecimiento económico para 2029, mientras el Banco Mundial proyectó en enero que el aumento será del 5,1 % ese año.

Otra medida polémica de Prabowo que ha generado dudas en el mercado fue el lanzamiento a finales de febrero de 2025 de un controvertido fondo soberano bajo su supervisión llamado Danantara, que gestionará activos por valor de 900.000 millones de dólares, en parte procedentes de la toma de control de empresas estatales.

Prabowo agradeció hoy el trabajo del fondo y remarcó su «eficiencia».

Esta semana, Indonesia anunció que había identificado ocho zonas mineras en varias partes del vasto archipiélago con «gran potencial» de albergar tierras raras y minerales críticos, claves en muchos sectores y en medio del pulso entre China y Estados Unidos, y que su plan era otorgar licencias para explotarlas a empresas estatales. EFE

