El líder de la Cámara Baja impulsará restricciones al voto después del ultimátum de Trump

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Washington, 24 jun (EFE).- El líder de la Cámara Baja de EE.UU., Mike Johnson, declaró este miércoles que va a impulsar la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE America, por sus siglas en inglés) después de que el presidente del país, Donald Trump, retrasara la firma de una importante ley de vivienda como medida de presión hasta que se apruebe la reforma electoral.

La SAVE America es una controvertida reforma electoral que endurecería los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales y es una de las apuestas de Trump para este mandato.

El proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara Baja, pero se encuentra estancado en el Senado, donde los demócratas han anunciado que van a oponerse por considerar que se trata de una estrategia del republicano para impedir de facto el ejercicio del derecho al voto de minorías.

Johnson aseguró que había hablado con Trump sobre un proceso legislativo especial, denominado reconciliación, como la única manera de lograr aprobar la ley en el Senado.

Sin embargo, no todos los republicanos están de acuerdo en esta vía, como la congresista Anna Paulina Luna, que publicó este miércoles en X que esta ley no es adecuada para este trámite parlamentario: «No me dejo engañar. Tú tampoco deberías», dijo.

La tensión en las filas republicanas por las decisiones de Trump va en aumento y las relaciones de los congresistas y senadores con el presidente atraviesan un momento complicado después de que el Senado votara este martes por primera vez a favor de poner fin a la guerra contra Irán.

La votación, que se resolvió por 50 votos a favor frente a 48 en contra, ratifica la decisión que ya aprobó la Cámara Baja a principios de junio en contra del conflicto en Oriente Medio, que empezó el pasado 28 de febrero.

Este miércoles Trump y los senadores republicanos se encuentran en un almuerzo en el Capitolio. EFE

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