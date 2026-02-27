El líder de la izquierda radical en Francia enfrenta nuevas acusaciones de antisemitismo

El líder de la izquierda radical en Francia, Jean-Luc Mélenchon, enfrenta nuevas acusaciones de antisemitismo tras burlarse de la pronunciación del apellido del delincuente sexual Jeffrey Epstein durante un mitin político.

Mélenchon, de 74 años, suele ser acusado de antisemitismo, especialmente desde el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en suelo israelí en 2023, acusaciones que el líder de La Francia Insumisa (LFI) rechaza.

La última polémica tuvo lugar el jueves por la noche en Lyon, cuando ironizó con que en Francia se impuso mayoritariamente la pronunciación del apellido de Epstein como «Epstin», en lugar de «Esptein».

«Quería decir ‘Epstin’, perdón. Parece más ruso ‘Epstin'», «ahora ustedes dirán ‘Epstin’ en lugar de ‘Epstein’, Frankestin en lugar de Frankestein», dijo entre risas del público que asistió al mitin con motivo de las elecciones municipales.

Un alumno de secundaria «sabe que en inglés, ‘Epstein’ se pronuncia ‘Epstin’. Los periodistas sólo pronuncian un apellido estadounidense (…) Ver en esta pronunciación una manipulación es un delirio complotista», aseguró el presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías en Francia, Yonathan Arfi.

Los comentarios desataron la indignación del resto de la clase política que vieron unas palabras con «tintes antisemitas», en palabras del líder ultraderechista Jordan Bardella.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, denunció unas «palabras abyectas», que también fueron condenadas por los antiguos aliados de LFI en la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular.

«Es antifascista quien combate el fascismo, no quien reutiliza sus resortes más peligrosos», escribió en la red social X el líder socialista, Olivier Faure.

Ante las reacciones, Mélenchon rechazó cualquier tipo de antisemitismo y explicó que ironizó «sobre la voluntad de querer hacer de ‘Epstin’ un apellido para ‘rusificar’ el problema».

«Los miembros de LFI fueron los primeros en denunciar la instrumentalización antisemita del caso Epstein», abundó su mano derecha, Manuel Bompard, que denunció «una cábala» contra el movimiento de izquierda radical.

