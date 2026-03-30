El líder de la junta birmana deja el liderazgo del Ejército y se perfila como presidente

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Bangkok, 30 mar (EFE).- El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, dejó este lunes de liderar el Ejército y se perfila para ocupar el cargo de presidente tras ser nominado como candidato por parte de la Cámara Baja, informan los medios locales.

Min Aung Hlaing, quien lideró el golpe de Estado militar de febrero de 2021, parte como favorito frente a otros dos candidatos para una votación que en principio será el martes, indica el portal opositor The Irrawaddy.

Para ser nombrado presidente, Min Aung Hlaing debía dejar de ser comandante en jefe del Ejército. Este puesto es ocupado desde este lunes por el general Ye Win Oo, antiguo responsable de la inteligencia militar y persona de confianza del líder de la junta, apunta dicho medio.

El proceso forma parte de las pretensiones del régimen golpista de iniciar una transición política tras celebrar elecciones el pasado diciembre sin oposición real, cinco años después de una asonada que puso fin al camino democrático de Birmania y exacerbó el conflicto civil de décadas del país.

La Constitución birmana, aprobada en 2008 por una antigua junta militar, estipula que cada una de las dos cámaras del Parlamento y el bloque reservado a los militares en el Legislativo tienen la potestad de presentar a un candidato a presidente.

El aspirante con más votos en la selección bicameral asumirá el puesto, mientras que los otros dos ocuparán los cargos de primer y segundo vicepresidente.

Entre el 28 de diciembre y el 25 de enero, el régimen militar organizó unas elecciones celebradas por fases en las que se impuso el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), vinculado al Ejército.

Las votaciones, celebradas sin oposición real -con la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la premio nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, ilegalizada, y la exlíder en prisión desde el golpe-, han sido tachadas de fraude por opositores, ONG y la mayor parte de la comunidad internacional.

El golpe militar sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que el país vive desde hace décadas.

Los militares argumentaron para tomar el poder un fraude masivo en las elecciones de noviembre de 2020, en las que el partido de Suu Kyi se impuso con una amplia mayoría y con el visto bueno de observadores internacionales independientes. EFE

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