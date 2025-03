El líder de la junta militar birmana dice a Putin que Rusia ganará la guerra en Ucrania

Moscú, 4 mar (EFE).- El líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, se mostró este martes convencido de la victoria del Ejército ruso en Ucrania al ser recibido por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el Kremlin.

«La victoria será rusa», dijo un visiblemente emocionado Hlaing al líder ruso.

También hizo un paralelismo con la situación en Birmania, donde «grupos políticos buscan desestabilizar» la situación, pero las autoridades les oponen resistencia.

«Esta es mi undécima visita a Rusia. Esto demuestra que Rusia es un país amigo (…) Cuando vengo aquí, no me siento como un invitado, me siento como si estuviera en casa», aseguró.

Putin, por su parte, se congratuló por la visita del dirigente birmano, que incluye «una amplia agenda con la visita a tres ciudades».

«Las relaciones entre nuestros países están desarrollándose progresivamente y el último año el volumen de negocio del comercio ha aumentado un 40%. Este es un buen indicador», aseguró el jefe del Kremlin.

Putin también agradeció a Hlaing las seis crías de elefante que Birmania envió a Rusia el año pasado y que encontraron un nuevo hogar en el parque zoológico de Moscú.

El líder de la junta militar birmana se reunió horas antes con el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, y los presidentes de las ambas cámaras del Parlamento ruso.

Rusia y Birmania han estrechado en los últimos años su cooperación, que se ha intensificado durante los tres años de guerra en Ucrania, incluyendo suministros militares al país asiático, según la ONU, y otros proyectos de inversión como el puerto de Dawei.

El líder de la junta birmana, que está sometido a sanciones por varios países, entre ellos de Estados Unidos, y contra quien la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto por su papel en la campaña militar contra la minoría rohinyá en 2017, investigada por la ONU por constituir un posible genocidio, calificó a Putin como «líder del mundo» en 2022.

El Ejército birmano, que adquiere gran parte de su armamento de Rusia, afronta desde hace tiempo una crisis de efectivos y de pérdida de terreno, ante la respuesta de la resistencia surgida tras la asonada, que hizo que miles de jóvenes sin experiencia bélica se lanzaran a la lucha armada formando milicias prodemocracia. EFE

mos/psh

(foto) (vídeo)