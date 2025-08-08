El líder de la oposición israelí afirma que la decisión sobre Gaza es «un desastre»

2 minutos

Jerusalén, 8 ago (EFE).- El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, afirmó este viernes que la decisión del Gobierno israelí de avanzar su ofensiva en Gaza y ocupar Ciudad de Gaza, una ciudad norteña de un millón de habitantes, «es un desastre que conducirá a muchos más desastres».

Lapid afirma en su cuenta de X que la decisión del Ejecutivo israelí está «en completa contradicción con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad» y que no tiene en cuenta «el desgaste y el agotamiento de las fuerzas combatientes».

El líder de la oposición opina que los dos ministros ultranacionalistas y colonos israelíes -el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir- han arrastrado al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a una decisión que «llevará meses» y «conducirá a la muerte de los rehenes y de muchos soldados».

Además, asegura que este plan «costará a los contribuyentes israelíes decenas de miles de millones y conducirá a un colapso político».

«Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce», asegura.

El gabinete de seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave y que acoge a un millón de personas.

En declaraciones a la cadena Fox anteriores a la reunión del gabinete, Netanyahu afirmó que su objetivo era ocupar toda Gaza, pero que no pretende quedársela ni gobernarla, sino mantener un «perímetro de seguridad» y entregarla a «fuerzas árabes que la gobiernen» sin amenazar a Israel y sin Hamás.

Las fuerzas armadas se han mostrado reacias a este plan, ya que supondrá operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes (quedan 20 vivos y 30 muertos) por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas, como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, hallados el 1 de septiembre. EFE

mt/ah