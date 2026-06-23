El líder de la región separatista de Osetia del Sur dimite y pasa a ser asesor de Putin

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Moscú, 23 jun (EFE).- El líder de Osetia del Sur, Alán Gaglóyev, renunció este martes a su cargo y pasó a ser asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, cuyo país reconoció en 2008 la independencia de esa región separatista georgiana.

«Apoyé a nuestro líder histórico, Vladímir Putin, y estoy dispuesto a permanecer a su lado. A partir de hoy, me incorporaré a la Administración Presidencial rusa y renunciaré a mi cargo como presidente de la República de Osetia del Sur», informó Gaglóyev en su página web.

El día anterior, el Kremlin informó sobre una reunión entre Gaglóyev y Putin, donde supuestamente abordaron la cooperación bilateral.

Sin embargo, la renuncia de Gaglóyev no se mencionó en el informe de la reunión. Al mismo tiempo, hoy fue publicado en el boletín oficial el decreto correspondiente a su incorporación como asesor del mandatario.

Gaglóyev encabezaba Osetia del Sur desde mayo de 2022, cuando derrotó en elecciones al expresidente de la no reconocida república Anatoli Bibílov.

Bibílov había asegurado que después de las elecciones Osetia del Sur tomaría medidas para unificarse a Rusia, como la convocatoria de un referéndum.

En agosto de 2008, el entonces presidente georgiano, Mijaíl Saakashvili, envió tropas a Osetia del Sur, que fueron expulsadas por el Ejército ruso en la llamada Guerra de los Cinco Días.

Tras la derrota de las tropas georgianas, Rusia reconoció la independencia de Osetia del Sur y también la de la separatista Abjasia, decisión que llevó a Tiflis a romper relaciones diplomáticas con Moscú.

Rusia, de la que la economía suroseta depende casi totalmente para su supervivencia, cuenta con una base militar en ese territorio georgiano.

Actualmente, Osetia del Sur y Abjasia únicamente ha sido reconocidas como Estados soberanos por parte de Rusia, Nicaragua, Venezuela, Nauru y Siria. EFE

mos/mra