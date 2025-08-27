El líder de Liberal Demócratas británicos no irá al banquete de Trump en protesta por Gaza

2 minutos

Londres, 27 ago (EFE).- El líder del partido de los Liberal Demócratas (Lib Dem) británicos, Ed Davey, anunció este miércoles que no asistirá al banquete de Estado previsto durante la visita oficial del presidente estaodunidense, Donald Trump, al Reino Unido en septiembre en protesta por la guerra y la crisis humanitaria en Gaza.

«Estoy boicoteando el banquete de Estado para enviar un mensaje tanto a Donald Trump como a (el primer ministro británico) Keir Starmer de que no pueden cerrar los ojos y desear que desaparezca la crisis humanitaria en Gaza», escribió el político en una publicación de su cuenta de la red social X.

Davey acompañó la publicación con una declaración en vídeo en la que aseguró que el mandatario estadounidense no puede abandonar el Reino Unido «sin darse cuenta de que creemos que es su responsabilidad frenar esto», acompañado de extractos de declaraciones anteriores de Trump sobre Gaza.

«Los niños están muriendo, los rehenes siguen retenidos y Donald Trump es el único hombre que puede parar esto. Tiene influencia real sobre (el primer ministro israelí, Benjamín) Netanyahu, sobre Catar y los demás países del Golfo y sobre aquellos con el poder de acabar esto», declaró.

En este sentido, el líder de la tercera fuerza electoral del Reino Unido aseguró que la única forma visible de presentar su argumento es declinando la invitación al banquete de Estado que tendrá lugar durante la visita de Trump, entre el 17 y el 19 de septiembre, al cual admitió haber sido invitado por el rey británico, Carlos III.

El monarca del Reino Unido y la reina Camila recibirán al jefe de la Casa Blanca y a su esposa, Melania Trump, en el Castillo de Windsor, donde se celebrará la cena con alrededor de 150 invitados, a la que acudirán desde políticos y diplomáticos hasta líderes religiosos y diversas celebridades. EFE

