El líder de los socialistas decidirá si apoya moción de censura tras discurso de Lecornu

París, 12 oct (EFE).- El Partido Socialista (PS), clave para que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, no sea tumbado a las primeras de cambio por la Asamblea Nacional, decidirá si apoya una moción de censura tras el discurso que el nuevo jefe de Gobierno debe pronunciar ante el hemiciclo los próximos días.

Así lo advirtió en una entrevista publicada este domingo en ‘La Tribune de Dimanche’ el primer secretario del PS, Olivier Faure, quien afirmó que una disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones anticipadas -decisión que corresponde al presidente Emmanuel Macron- es la opción «más plausible» en este momento.

El líder socialista puso como línea roja la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, que atrasa la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, y aseguró que tumbarán al Gobierno «inmediatamente» en caso de que esta suspensión no sea efectiva.

«Presentaremos nuestra propia moción (de censura), si las condiciones no se cumplen», insistió Faure, quien volvió a afirmar que no tiene «ningún acuerdo» con el macronismo.

Lecornu, nombrado por Macron de nuevo primer ministro este viernes tras haber dimitido unos días antes, ultima este domingo su equipo de Gobierno, en medio de defecciones en su campo aliado, la más notable la de los derechistas de Los Republicanos (LR).

El jefe de Gobierno ha señalado este «lunes o martes» como días probables de la presentación de su equipo de ministros y calculó que este «martes o miércoles» pronunciará su discurso de política general ante la Asamblea, donde ya está amenazado por sendas mociones de la ultraderecha de Marine Le Pen y buena parte de la izquierda. EFE

