El líder de Tailandia dice que «explicará y aclarará» a Trump el conflicto con Camboya

3 minutos

Bangkok, 11 dic (EFE).- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnviracul, dijo este jueves que «explicará y aclarará» al presidente Donald Trump la situación con Camboya si este le llama, como anticipó que haría el dirigente de EE.UU., tras varios días de enfrentamientos que han causado al menos 22 fallecidos y decenas de heridos.

«Si él (Trump) me llamara, en mi calidad de jefe de Gobierno, le explicaría y le aclararía cómo la situación ha evolucionado hasta lo que estamos viendo ahora. Tendría que escuchar detalladamente la información directamente de mí», dijo ante periodistas.

El mandatario tailandés respondió así tras ser consultado sobre la intención del líder estadounidense de contactar por teléfono con él y con el dirigente de Camboya, Hun Manet, para abordar la escalada de ataques militares en la frontera que ambos países comparten, con al menos 22 fallecidos y cerca de 200 heridos.

En un acto político el martes, en el estado de Pensilvania, el republicano reiteró que la pacificación del conflicto entre Bangkok y Nom Pen -que mantienen una disputa territorial histórica- forma parte de la lista de ocho guerras con las que asegura haber acabado desde que retornó al poder en enero de este año.

Antes, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, exigió a ambos países que ceses «inmediatamente las hostilidades», que violan el acuerdo de paz firmado en octubre pasado en Malasia, en el que Washington actuó como mediador, un pacto que fue criticado por su vaguedad y por no abundar en las raíces del conflicto.

Los nuevos combates comenzaron el pasado domingo en varios puntos de la frontera de unos 820 kilómetros que comparten ambos países y escalaron el lunes con operaciones aéreas perpetradas por Tailandia.

Ambos gobiernos cruzan acusaciones sobre quién inició los enfrentamientos, que continúan este jueves en varios puntos de la frontera, lo que ha provocado decenas de miles de desplazados.

La parte camboyana no ha revelado de momento fallecidos en las filas del Ejército, solo algunos civiles, y se espera que la cifra de víctimas aumente si se confirman bajas en las fuerzas armadas del país, como sugiere Tailandia, en un conflicto salpicado de propaganda de corte nacionalista por ambas partes.

Las operaciones son las más letales desde los combates de cinco días a finales de julio, que se cobraron la vida de casi medio centenar de personas y que terminaron con un alto el fuego, que ya había suspendido recientemente Anutin.

La disputa se remonta a desavenencias sobre el acuerdo sellado en marzo de 1907 entre el entonces Reino de Siam (actual Tailandia) y Francia (que ocupaba el territorio que ahora es Camboya) para intercambiar el control de algunas regiones y establecer una línea que definiera la frontera. EFE

pyw-hp/pav/rf

(foto) (vídeo)