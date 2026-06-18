El líder de Taiwán dice esperar «lo antes posible» una venta de armas de EEUU por 14.000 millones

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El presidente de Taiwán afirmó este jueves que espera que Estados Unidos apruebe «lo antes posible» una venta de armamento por 14.000 millones de dólares, frente a lo que China le advirtió que buscar la independencia con apoyo de Washington «conduciría a un callejón sin salida».

La isla autónoma de gobierno democrático depende del apoyo estadounidense para disuadir un posible ataque de Pekín, que la reclama como propia y no descarta retomar su control incluso por la fuerza.

«Esperamos que las compras de armas puedan ser aprobadas lo antes posible», aseguró el mandatario taiwanés, Lai Ching-te, a los periodistas en Taipéi.

«Los esfuerzos de Taiwán por defender su seguridad nacional, mantener su estilo de vida democrático y libre, y rechazar la unificación y el mando del Partido Comunista Chino no deben ser considerados una provocación contra China», añadió.

Estados Unidos reconoce formalmente a China, pero su ley le exige brindar a Taiwán los medios necesarios para su defensa, lo que constituye una fuente frecuente de tensión con Pekín.

El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, había dicho en mayo que esta venta de 14.000 millones de dólares en armamento estaba en revisión.

Al ser preguntado sobre los comentarios de Lai, el portavoz chino Lin Jian advirtió a Taiwán en su conferencia de prensa habitual que «buscar la independencia apoyándose en Estados Unidos o por medios militares solo conduciría a un callejón sin salida».

Añadió que la retórica del líder de la isla «solo pone de manifiesto su profunda ansiedad e inseguridad».

El gobierno de Lai se ha comprometido recientemente, en medio de las presiones del presidente estadounidense Donald Trump, a aumentar el gasto total en defensa a más del 3% del PIB este año.

Los partidos de oposición, que cuentan con mayoría en la cámara, aprobaron el mes pasado un presupuesto especial de defensa de 25.000 millones de dólares, al recortar en un tercio la cantidad solicitada por el partido gobernante.

El compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Taiwán «sigue siendo el mismo», matizó Lai, y agregó que ambas partes «comparten el objetivo de fortalecer la seguridad y acelerar los esfuerzos para reforzar las capacidades de autodefensa de Taiwán».

Este jueves, el gabinete de la isla aprobó un gasto adicional equivalente a 6.600 millones de dólares para sistemas no tripulados de fabricación local, después de que el Ministerio de Defensa señalara que el presupuesto recortado es «insuficiente para desarrollar plenamente las capacidades de combate de las fuerzas armadas».

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