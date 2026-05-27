El líder de Vietnam aumenta sus viajes internacionales con visitas a Singapur y Filipinas

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Bangkok, 27 may (EFE).- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, que se encuentra este miércoles en Tailandia, viajará esta semana a Singapur y Filipinas, elevando a casi una decena los países visitados en lo que va de año, en una ofensiva diplomática ante las dificultades por la guerra de Irán.

El dirigente de 68 años -reelegido en enero como líder del PCV, el máximo cargo público de Vietnam, que ostenta desde 2024- ha incrementado sus salidas al exterior para ampliar y reforzar lazos diplomáticos y la cooperación internacional con varios países, según los comunicados de Hanói.

Después de visitar en febrero los vecinos Laos y Camboya, el líder comunista viajó a Estados Unidos para participar en la inauguración de la Junta de Paz auspiciada por el presidente Donald Trump, para la reconstrucción de Gaza, devastada tras casi tres años de operaciones militares de Israel.

En Washington, To Lam se reunió con Trump en la Casa Blanca, donde ambos acordaron «intensificar la cooperación», y se anunció la compra de 90 aviones del fabricante estadounidense Boeing por parte de aerolíneas vietnamitas.

Una semana después de haber sido elegido presidente del país en abril, el poderoso dirigente viajó a China para una visita de Estado en la que se reunió con Xi Jinping, con quien pactó futuras inversiones para mejorar las cadenas industriales y de suministro.

La concentración por parte de To de los dos principales cargos del sistema político vietnamita es semejante a la de China, donde Xi es al mismo tiempo presidente y secretario general del Partido Comunista Chino, además de dirigente de las Fuerzas Armadas.

El líder vietnamita retomó sus viajes internacionales este mes con visitas a India y Sri Lanka, tras lo cual regresó unos pocos días a Hanói, de donde volvió a salir el martes para su nueva gira por el Sudeste Asiático.

Además de reunirse en Bangkok con el primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul, la agenda de To Lam contempla el discurso inaugural el viernes del Diálogo Shangri-La, el foro de defensa anual más importante de Asia, convirtiéndose en el primer secretario del PCV en hacerlo.

La cartera vietnamita de Exteriores anunció este miércoles que el presidente ampliará su itinerario con una visita de dos días a Filipinas, que comenzará el 31 de mayo y con la que espera reunirse con su homólogo, Ferdinand Marcos Jr, quien se encuentra actualmente en Japón. EFE

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