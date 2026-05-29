El líder de Vietnam pide diálogo y paz al abrir el principal foro de seguridad de Asia

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Singapur, 29 may (EFE).- El presidente de Vietnam, To Lam, encargado de abrir este viernes el principal foro anual de seguridad y defensa de Asia, el Diálogo Shangri-La, hizo un llamamiento al diálogo y a la paz «en un mundo volátil» durante su discurso inaugural del encuentro, que por primera vez ha sido pronunciado por el secretario general de un partido comunista.

«Muchas crisis no estallan únicamente por diferencias de intereses, sino porque las partes carecen de canales fiables de comunicación, de espacios para la desescalada y de mecanismos que permitan reconducir la confrontación hacia el diálogo», afirmó el líder vietnamita desde Singapur, que acoge hasta el domingo la 23ª edición del foro, con ministros, altos cargos de Defensa y fuerzas armadas y expertos de 44 países.

En línea con la llamada «diplomacia del bambú» que practica Vietnam –basada en la neutralidad de su política exterior, especialmente entre Washington y Pekín–, Lam no hizo ninguna referencia explícita a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada hace ya más de tres meses, y para cuyo fin están en curso negociaciones.

Su única alusión apuntó al bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha afectado con severidad a Asia, con países muy dependientes de las importaciones energéticas del Golfo.

«Las recientes tensiones en los corredores marítimos estratégicos de Oriente Medio demuestran que un conflicto en un foco crítico puede afectar rápidamente a (..) muchas regiones del mundo», señaló el líder vietnamita, que en horas previas se reunió con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

«La paz, la estabilidad y el desarrollo (…) solo tienen sentido cuando se traducen en acciones concretas: contención ante los desacuerdos, diálogo cuando las diferencias se intensifican, cooperación cuando los desafíos trascienden las fronteras», aseveró en su tribuna.

To Lam es el primer secretario general de un partido comunista en abrir el Shangri-La, un espacio históricamente dominado por ministros de Defensa, almirantes y jefes de Gobierno de democracias liberales, apunta el investigador Le Hong Hiep, del Instituto de Estudios del Sudeste Asiático (ISEAS-Yusof), en un análisis divulgado en la revista Fulcrum.

Su presencia en el principal encuentro de seguridad y defensa de Asia se suma a la intensa agenda diplomática que To Lam ha desplegado este año, con visitas a EE. UU. y China –en las que se reunió con sus presidentes, Donald Trump y Xi Jinping, en un plazo de dos meses–, así como a India, Tailandia, Laos, Camboya y Sri Lanka. Después de Singapur, viajará a Filipinas. EFE

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