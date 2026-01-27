El líder de Vietnam reafirma los lazos de su país con Cuba y China tras su reelección

Bangkok, 27 ene (EFE).- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, ha reafirmado su hermandad con los presidentes de China y Cuba, Xi Jinping y Miguel Díaz-Canel, tras ser reelegido como máximo líder de la nación asiática para los próximos cinco años.

A través del periódico gubernamental, Hanói informó de una conversación telefónica en la que el líder chino felicitó a To Lam por su reelección el viernes pasado, al término del congreso del PCV, que ha dirigido el país con puño de hierro desde la reunificación en 1976.

To Lam «apreció altamente el papel de China como una gran potencia responsable en la paz y el desarrollo mundial y regional; y apoyó las iniciativas de China en materia de desarrollo global, seguridad, civilización y gobernanza», dice el escrito.

En este sentido, el líder vietnamita de 68 años remarcó que su país «siempre concede gran importancia y prioridad al desarrollo de las relaciones con China», y apostó por «elevar la confianza política a un nuevo nivel para liderar integralmente todas las áreas de cooperación».

En los últimos años, Vietnam se ha beneficiado de la deslocalización de industrias, sobre todo tecnológicas, desde China, para abastecer la demanda de países como Estados Unidos, pero instituciones como el Banco Mundial han alertado del posible exceso de dependencia exterior.

En otra llamada, To Lam conversó con Díaz-Canel, quien «elogió altamente los logros del PCV», cuyas políticas «aportaron una valiosa experiencia para las reformas económicas que se implementan actualmente en Cuba».

El jefe del PCV aseguró que Vietnam «valora altamente su amistad especial y ejemplar con Cuba y está dispuesto a hacer todo lo posible para fortalecer continuamente la solidaridad tradicional, ampliar y mejorar la eficacia de la cooperación bilateral».

En septiembre, el Gobierno vietnamita entregó un donativo de 15 millones de dólares a la isla caribeña, que atraviesa una grave escasez de productos básicos y frecuentes fallos eléctricos.

La nación asiática se ha convertido en el segundo socio comercial del país caribeño y en el principal inversor de Asia-Pacífico en la isla, con la que mantiene un intercambio comercial de unos 340 millones de dólares, según datos oficiales de 2023.

El gobierno de Hanói mantiene buenas relaciones con Rusia, un aliado desde los tiempos de la Unión Soviética; China, su principal socio comercial; la UE, con quien tiene un acuerdo de libre comercio; y también con EE.UU., receptor del 30 por ciento de sus exportaciones, en virtud de la conocida como «diplomacia del bambú», por su flexibilidad para bandearse entre potencias.

Vietnam se ha sumado a la Junta de Paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, concebida para Gaza y que pretende ampliar a otros conflictos, y que fue anunciada oficialmente la pasada semana en el Foro de Davos (Suiza). EFE

