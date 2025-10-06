The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El líder de Vietnam viajará a Corea del Norte, la primera visita a ese nivel en 20 años

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bangkok, 6 oct (EFE).- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, el máximo dirigente del país, anunció este lunes que viajará esta semana a Corea del Norte, que celebra un desfile militar, lo que supone la primera visita de un líder vietnamita a la nación norcoreana en casi 20 años.

El viaje, que transcurrirá entre el jueves y el sábado de esta semana, coincide con el desfile militar que Pionyang realizará el viernes para celebrar los 80 años desde la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, el partido único del país.

«La próxima visita de Lam se realizará por invitación de Kim Jong Un», apunta en un comunicado el Gobierno de Hanói, en referencia al líder de Corea del Norte, quien visitó Vietnam en 2019 para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien entonces cumplía su primer mandato en la Casa Blanca.

El texto no precisa la agenda del secretario general del Partido Comunista vietnamita, el puesto de mayor poder en el país Indochino, ni si el representante de Hanói se reunirá con Kim.

Los dos países comunistas establecieron relaciones diplomáticas en 1950, cuando Corea del Norte se convirtió en el tercer país (tras China y la Unión Soviética) en reconocer a Vietnam del Norte.

La última visita de un líder vietnamita a Corea del Norte fue en 2007, cuando el entonces jefe del gobernante Partido Comunista, Nong Duc Manh, viajó al territorio norcoreano.

El expresidente y padre del Vietnam moderno, Ho Chi Minh, visitó por primera vez Corea del Norte en 1957.

El viaje de Lam se produce en un contexto en el que Vietnam, una potencia exportadora, busca socios comerciales para amortiguar los aranceles del 20 % impuestos por Estados Unidos. EFE

nc/pav/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
49 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR