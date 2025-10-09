El líder de Vietnam y el expresidente ruso Medvédev llegan a Pionyang para desfile militar

Seúl, 9 oct (EFE).- El líder de Vietnam, To Lam, y el expresidente ruso Dmitri Medvédev llegaron este jueves a Corea del Norte para asistir a un desfile militar previsto mañana con motivo del 80 aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, el partido único del país.

Lam y Medvédev aterrizaron en Pionyang, afirmó la agencia surcoreana Yonhap citando a los medios estatales de ambos países, mientras se espera todavía la llegada a Corea del Norte del primer ministro chino, Li Qiang, y del presidente de Laos, Thongloun Sisoulith.

Corea del Norte celebra este viernes un desfile militar para marcar los 80 años de la fundación del país, que se celebra cada 10 de octubre, una ocasión que el hermético régimen suele aprovechar para hacer alarde de su armamento más novedoso.

No obstante, Yonhap afirmó citando a fuentes anónimas que el evento podría tener lugar este mismo jueves.

La visita de Lam, secretario general del Partido Comunista de Vietnam, es la primera en casi 20 años de un líder vietnamita al país, y se produce cuando se cumplen 75 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Los dos países comunistas establecieron relaciones diplomáticas en 1950, cuando Corea del Norte se convirtió en el tercer país (tras China y la Unión Soviética) en reconocer a Vietnam del Norte.

Mientras, Medvédev, subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, llega después de que, hace un mes, el presidente ruso, Vladímir Putin, se reuniera en Pekín con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, donde le volvió a agradecer la ayuda prestada a Rusia en el marco de la guerra en Ucrania, mientras el líder norcoreano aseguró que Pionyang estaba dispuesto a seguir asistiendo a Moscú.

Por su parte, Pekín sigue siendo el principal aliado político y socio económico de Pionyang, en un escenario marcado por las sanciones internacionales a Corea del Norte y por la creciente cooperación militar de este país con Rusia. EFE

