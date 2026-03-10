El líder del gobierno yemení reconocido pide la «máxima presión» sobre Irán y sus aliados

Saná, 10 mar (EFE).- El presidente del gobierno yemení reconocido internacionalmente, Rashad al Alimi, pidió este martes mantener la «máxima presión» sobre Irán y sus aliados regionales -entre los que se encuentran los rebeldes hutíes que gobiernan su país- e instó a una mayor cooperación de Estados Unidos con su Ejecutivo.

Al Alimi se expresó así durante una reunión en Riad, que acoge al gobierno yemení que opera en términos prácticos desde el exilio, con el embajador de EE.UU en Yemen, Steven Fagin, según recoge la agencia de noticas yemení Saba.

En el encuentro, el líder yemení instó a Washington a profundizar la cooperación bilateral con el gobierno reconocido internacionalmente y a intensificar la aplicación de las sanciones contra los hutíes.

Así, exigió esfuerzos para “reprimir las redes de financiación, contrabando y armamento” vinculadas a Irán y sus aliados regionales, a la vez que dar apoyo al gobierno yemení para “imponer su control sobre todo el territorio nacional”.

Al Alimi también elogió lo que denominó “posiciones firmes” de Estados Unidos hacia el régimen iraní y sus «milicias terroristas», así como los esfuerzos para disuadir las amenazas a Yemen y la estabilidad regional.

Con eso, afirmó, se ayuda a proteger “las rutas marítimas y las instalaciones vitales”, en referencia a vías fluviales como el Mar Rojo y el Golfo de Adén, cruciales para el comercio mundial.

El movimiento hutí, alineado con Irán, controla la capital, Saná, y gran parte del noroeste del país tras años de guerra contra el gobierno yemení reconocido internacionalmente y respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudí.

Los hutíes están estrechamente alineados con Irán y forman parte de lo que Teherán denomina el “eje de la resistencia”, una red regional de grupos armados opuestos a Israel y Estados Unidos.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel y han atacado buques comerciales en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, alegando que los ataques buscan presionar a Israel para que detenga su ofensiva contra los palestinos.

La campaña interrumpió la ruta marítima, hasta que una oleada de ataques de Estados Unidos y sus aliados contra las posiciones hutíes llevó al grupo a acordar con Donald Trump una pausa en sus ataques contra la navegación.

De momento, y pese a haber expresado su apoyo a Irán en el presente conflicto contra Israel y EE.UU, los hutíes no han retomado sus ataques contra el tráfico marítimo. EFE

