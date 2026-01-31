El líder del PP español alerta al PPE sobre la regularización de migrantes en España

Zagreb, 31 ene (EFE).- El presidente del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este sábado en Zagreb que ha trasladado a los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) su preocupación por la anunciada regularización extraordinaria de inmigrantes, que según él tiene «consecuencias nocivas» para España y Europa en su conjunto.

En un vídeo enviado a los medios tras el final del retiro de líderes del PPE en Zagreb, el líder de la oposición española señaló que «mientras Europa y todos los países que la conforman llevan años apostando por el control, España no puede practicar el descontrol».

«Los grandes líderes de la Unión Europea no son ajenos a ello y se suman a nuestra denuncia, a esta regularización masiva», aseguró Feijóo, quien en la capital croata mantuvo reuniones bilaterales con líderes europeos conservadores, entre ellos varios jefes de Gobierno.

«Esta regularización masiva va en contra de las recomendaciones europeas y en contra de la normativa del Pacto de Migración y Asilo», señaló Feijóo, según el cual hasta 850.000 personas podrían regularizar su situación en España.

«Esta regularización tiene consecuencias nocivas para España y, por tanto, para toda Europa, porque presionará los servicios públicos, tensionará aún más el mercado de la vivienda y creará problemas de convivencia», advirtió.

«Porque la ilegalidad no puede conducir a derechos y porque va a provocar un efecto llamada en la frontera sur del continente que afectará al conjunto de la Unión Europea», precisó.

«Hoy el Partido Popular Europeo comparte que la regularización masiva de inmigrantes irregulares debilita gravemente nuestra política migratoria», aseguró.

«Por ello, en las conclusiones de esta cumbre hemos dejado claro que defendemos una política migratoria legal, ordenada y controlada; y compartimos que la solidaridad sin control es una negligencia política intolerable», concluyó Feijóo, citando un punto de la declaración final del encuentro que se celebró entre el viernes y este sábado. EFE

