El líder del PPE acusa a Sánchez de usar políticamente la tensión en Oriente Medio

Estrasburgo (Francia), 10 mar (EFE).- El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, acusó este martes al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de «usar para su perfil político» la postura de España sobre la guerra en Irán promovida por Israel y EE.UU., como ya hizo -añadió- con su negativa a elevar el gasto en defensa en la última cumbre de la OTAN.

En una rueda de prensa en Estrasburgo, Weber aseguró que defenderá que «España es una parte importante del mercado único» y que la Unión Europea comercia con Estados Unidos de manera conjunta, con los veintisiete Estados miembros, después de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar lazos comerciales por España por su postura en la guerra.

«Y lo hacemos por los trabajadores españoles, por la industria española, no en favor del Gobierno de Sánchez que obviamente está usando este debate que tenemos ahora a nivel internacional para su perfil político», dijo.

A juicio de Weber, se trata de la misma dinámica que Sánchez usó el pasado verano al negarse a elevar el gasto en defensa al 5 % del PIB como hicieron el resto de aliados en la cumbre de la OTAN.

«Y volvemos a verlo en esta cuestión en la que no está contribuyendo a un sentido común europeo más amplio, está tratando de provocar debates. Veremos cómo avanza esto», añadió. EFE

