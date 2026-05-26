El líder del Shin Bet se reunió en EAU con un ex alto cargo de Fatah en Gaza, según medios

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Jerusalén, 26 may (EFE).- El líder de la agencia de inteligencia interior de Israel (Shin Bet), David Zini, se reunió en Emiratos Árabes Unidos con Mohamed Dahlan, rival político del presidente palestino Mahmud Abás y que ostentó un alto cargo con Fatah en la Franja de Gaza, informó la cadena pública israelí Kan.

El medio, que cita a fuentes regionales e israelíes, consultó al Shin Bet sobre el encuentro, pero este rechazó responder.

Dahlan ejerció como líder de la Seguridad Preventiva del Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Gaza, pero fue expulsado del comité central de Fatah en 2011 por sus desavenencias con Abás.

Aliados de Abás en el partido llegaron a acusar a Dahlan en 2011 de envenenar a Yaser Arafat en 2011, añadió el diario Haaretz.

Desde su expulsión, el político palestino ha ejercido como asesor del presidente emiratí, Mohamed Bin Zayed, en Abu Dabi.

Según recoge Kan, los países árabes propusieron a Dahlan como un posible líder temporal en Gaza en la era posterior a Hamás, en el marco de la guerra actual.

El palestino, sin embargo, ha negado en numerosas ocasiones su intención de suceder a Abás. En 2016, en una conversación con EFE, aseguró que no compite con ‘Abu Mazen’ para reemplazarlo.

El diario Israel Hayom, que replicó la noticia, aseguró además que Zini también ha mantenido encuentros con líderes de clanes opuestos a Hamás del norte de la Franja de Gaza, en un contexto en el que Israel ha reconocido armar a grupos colaboracionistas para enfrentarse al grupo islamista en el enclave.

La noticia se produce cuando la Franja de Gaza continúa inmersa en un alto el fuego vulnerado prácticamente a diario (las fuerzas armadas israelíes han matado a más de 900 personas durante la tregua), sin que el comité palestino independiente pactado en el acuerdo haya entrado aún al enclave ni Hamás se haya comprometido definitivamente a su desarme. EFE

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