El líder golpista de Madagascar jurará este viernes como presidente

Nairobi, 16 oct (EFE).- El líder del golpe de Estado en Madagascar, coronel Michael Randrianirina, jurará este viernes el cargo de «presidente para la refundación de la República de Madagascar», según un comunicado firmado por el nuevo hombre fuerte del país.

El coronel prestará juramento «durante una audiencia formal ante el Alto Tribunal Constitucional», precisó la nota oficial, publicada por la televisión pública TVM.

El documento recuerda que la corte invitó este martes «a la autoridad militar competente, representada por el coronel Michael Randrianirina, a ejercer las funciones de jefe de Estado». EFE

