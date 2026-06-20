El líder indígena brasileño cacique Raoni será operado este sábado

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Río de Janeiro, 20 jun (EFE).- El cacique brasileño defensor de la Amazonía Raoni Metuktire, de 94 años, será sometido en la tarde de este sábado a una cirugía de «desobstrucción intestinal», informó el hospital en São Paulo donde se encuentra internado desde el viernes.

El conocido líder indígena pasó la noche estable, sin fiebre y respirando sin ayuda de aparatos, bajo tratamiento con antibióticos y soporte clínico, según el parte médico divulgado por la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).

Raoni fue trasladado la víspera en una avioneta al hospital de la capital paulista para continuar el tratamiento de los problemas médicos por los que fue internado en cuidados intensivos desde el pasado domingo en un hospital en el estado de Mato Grosso.

El cacique de la etnia kayapó fue internado inicialmente en el hospital de Sinop, cercano a su lugar de residencia en la región de Peixoto de Azevedo, con una infección grave, problemas respiratorios y una obstrucción estomacal.

Allí se le practicó una endoscopia digestiva el martes, sin complicaciones, y desde entonces el cacique ha tenido una evolución progresiva.

Su traslado a la capital paulista se decidió tras una evaluación de mejora clínica que permitirá realizar el procedimiento quirúrgico en condiciones más seguras.

Según los médicos, su estado de salud se considera grave, pero estable.

Nacido en el poblado de Kapot, en Mato Grosso, Raoni no tuvo contacto con el hombre blanco hasta que rondó los 20 años.

Desde la década de 1970 ha abanderado la lucha por los recursos naturales de la Amazonía, oponiéndose a proyectos como la carretera Transamazónica durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).

Su labor cobró proyección mundial en 1989, cuando acompañó al músico británico Sting en una gira internacional, y se consolidó desde entonces como una de las voces de los pueblos originarios más respetadas por autoridades internacionales. EFE

mat/psh