El líder indígena Raoni muestra una «buena evolución» tras cirugía intestinal en Sao Paulo

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Río de Janeiro, 21 jun (EFE).- El cacique brasileño Raoni Metuktire, de 94 años, reconocido defensor de la Amazonía, presenta una «buena evolución» clínica tras ser sometido el sábado a una cirugía de desobstrucción intestinal, informó este domingo el hospital São Paulo donde está internado desde el viernes.

El líder indígena está sin fiebre, respirando sin ayuda de aparatos, consciente y respondiendo a las solicitudes del equipo médico.

Raoni, sin embargo, continúa bajo observación en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), según el último parte médico.

El cacique fue sometido el sábado a una intervención quirúrgica realizada mediante una técnica «mínimamente invasiva» para restablecer el tránsito intestinal, operación que transcurrió «sin complicaciones», de acuerdo con los médicos.

Raoni tuvo que ser trasladado el viernes de emergencia a la capital paulista para atender los problemas respiratorios y la obstrucción estomacal que lo afectaban.

El cacique de la etnia kayapó se encontraba internado en un hospital cercano a su lugar de residencia en la región de Peixoto de Azevedo, en el estado de Mato Grosso, donde se le practicó una endoscopia digestiva el martes.

Raoni tuvo un importante papel en el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución brasileña de 1988 y abandera desde hace décadas la lucha en defensa de la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta, amenazado por la minería, el narcotráfico y la tala ilegal.

Su lucha ganó repercusión internacional en 1978 tras la exhibición en el Festival de Cannes de un documental sobre su vida y su fama aumentó aún más en 1989 cuando visitó 17 países acompañando una gira internacional del músico inglés Sting. EFE

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