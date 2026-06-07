El líder izquierdista Mélenchon lanza su campaña presidencial por una «Nueva Francia»

afp_tickers

2 minutos

El líder de izquierda radical francés Jean-Luc Mélenchon lanzó este domingo su campaña a menos de un año de la elección presidencial de 2027, bien situado en los sondeos para un posible balotaje con la extrema derecha.

Para lanzar su cuarta candidatura presidencial, este brillante orador, de 74 años, eligió Saint-Denis, ciudad al norte de París conocida por albergar las tumbas de los reyes franceses, como símbolo de la «Nueva Francia» que defiende.

«¡Nosotros somos la Nueva Francia!», exclamó Mélenchon ante las miles de personas presentes, en referencia a su teoría sobre una sociedad más conectada, urbana y mestiza, que opone al «supremacismo» de la extrema derecha.

«Creemos en la inteligencia de Francia, creemos que nuestro país no es racista, no es fascista», agregó el líder de La Francia Insumisa (LFI).

Con casi 22% de votos, este admirador de las izquierdas latinoamericanas, apodado el «Chávez galo» por sus detractores, ya se quedó a las puertas del balotaje de 2022, que enfrentó al centroderechista Emmanuel Macron y a la ultraderechista Marine Le Pen.

Y aunque logró unir a toda la izquierda en las legislativas de 2022, sus polémicas recurrentes desde entonces y su posición sobre el ataque del movimiento islamista Hamás a Israel en 2023, juzgada ambigua, deterioraron su imagen.

Los sondeos lo sitúan por el momento como el candidato de izquierda con más intención de voto para la próxima presidencial, mientras el resto de partidos de esta corriente siguen debatiendo si celebrar primarias para elegir a un único candidato.

La extrema derecha encabeza las encuestas –ya sea con Le Pen o con su delfín Jordan Bardella, en caso de que la justicia mantenga en julio su inhabilitación–, seguida del ex primer ministro de Macron Edouard Philippe.

«Cada voto cuenta desde la primera vuelta», urgió Mélenchon a los simpatizantes de izquierda, junto a la nueva estrella del partido, el alcalde de Saint-Denis, Bally Bagayoko, de padres malíes.

«Sean del partido que sean, (…) si ocurre una desgracia, no podrán decir: ‘No lo sabía’. La victoria es posible», agregó.

leo-tjc/erl