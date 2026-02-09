El líder laborista en Escocia pide la dimisión de Starmer antes de las elecciones de mayo

2 minutos

Londres, 9 feb (EFE).- El líder del Partido Laborista en Escocia, Anas Sarwar, pidió este lunes la dimisión del primer ministro británico, Keir Starmer, al considerar que supone un obstáculo para el avance del laborismo en las elecciones autonómicas escocesas del próximo 7 de mayo.

«Ya son demasiados errores», dijo en una rueda de prensa en Glasgow Sarwar, hasta ahora aliado de Starmer, y añadió que su liderazgo «se ha convertido en una distracción», en medio de continuas polémicas por la gestión del Gobierno de Londres.

«No podemos permitir que los fracasos en el corazón de Downing Street signifique que continúen los fracasos también aquí en Escocia, porque las elecciones de mayo no son irrelevantes para la vida de los escoceses», afirmó.

El líder laborista escocés señaló que, sin un cambio de rumbo a nivel nacional, Escocia afronta «la tercera década de un gobierno del (independentista) Partido Nacional Escocés (SNP)».

Según los últimos sondeos de intención de voto, de cara a los comicios al Parlamento escocés el SNP recibe un apoyo estimado del 32 %, seguido del ascendente partido populista de derechas Reform UK, con un 20 %, y el Partido Laborista Escocés, con un 16 %. Los conservadores se sitúan en torno al 11 %.

Pese a la creciente presión sobre Starmer, un portavoz oficial aseguró que el primer ministro no piensa dimitir, «pues tiene un claro mandato de los británicos por cinco años», tras ganar por mayoría absoluta las elecciones generales en julio de 2024.

Por el contrario, varios ministros, entre ellos la de Economía, Rachel Reeves, salieron a respaldar al líder del Partido Laborista y jefe del Gobierno británico, que en las últimas horas ha sufrido la dimisión de dos estrechos colaboradores, su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, y el director de Comunicación, Tim Allan.

McSweeney dimitió el domingo tras asumir la responsabilidad por aconsejar el nombramiento en febrero de 2025 como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson, que fue destituido siete meses después por sus lazos con el financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

La oposición política pide que Starmer asuma la responsabilidad última por ese nombramiento, mientras que queda por ver si los diputados laboristas respaldan en las próximas horas a su líder o deciden desafiarlo con un candidato a sustituirle. EFE

jm/fjo/fpa