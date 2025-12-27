El líder militar de Guinea-Conakri busca afianzar su poder en los comicios presidenciales

Dakar, 27 dic (EFE).- Guinea-Conakri celebra este domingo unas elecciones en las que el presidente de transición y líder de la junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado de 2021, general Mamadi Doumbouya, busca consolidar su poder bajo un barniz de legitimidad democrática.

Unos 6,8 millones de electores -de una población de algo más de 14,5 millones- están llamados a las urnas para elegir al jefe del Estado en unos 17.000 centros de votación, que estarán abiertos de las 07.00 a las 18.00 hora local (misma GMT).

Las autoridades desplegaron más de 11.600 policías para garantizar las seguridad de la votación, que se celebra tres meses después de la aprobación de una nueva Constitución y en una clima de represión de la disidencia.

El presidente se elige por sufragio universal directo en un sistema de doble vuelta electoral: si en la primera ronda ningún candidato alcanza la mayoría absoluta (más del 50 % de los votos), se celebra una segunda entre los dos más votados.

Doumbouya parte, sin duda, como máximo favorito en estas elecciones.

«Estamos satisfechos de haber mantenido el rumbo, en línea con el compromiso de guiar al país hacia el retorno al orden constitucional antes de que finalice el año», aseguraba el primer ministro, Amadou Oury Bah, en una reunión con observadores internacionales previa al cierre de campaña.

Durante la campaña, Doumbouya —de 41 años y autor del golpe que derrocó al expresidente Alpha Condé el 5 de septiembre de 2021— ha mantenido un perfil discreto, sin pronunciar discursos y delegando sus intervenciones públicas en Bah.

El general compite con ocho candidatos, la mayoría con escaso peso político y sin crítica real a la junta militar, tras la exclusión de más de medio centenar de aspirantes.

La oposición está compuesta por figuras secundarias y casi desconocidas, salvo Faya Lansana Millimono, del Bloque Liberal, uno de los pocos disidentes contra la junta, aunque su participación apenas supone una amenaza real para el líder golpista.

«Los guineanos viven con miedo»

«Todos los guineanos viven con miedo: temen que sus familias sean secuestradas o asesinadas. Debemos eliminar ese miedo, darles seguridad y restaurar su confianza», señala a EFE Millimono, de 63 años.

El candidato participa en los comicios porque, en la historia de este país de África occidental, la abstención masiva «no ha servido» para alterar su rumbo.

«El boicot sólo consolida al orden vigente, y nuestra lucha va precisamente en su contra. Por eso, no opto por el boicot. Movilizaré a mis militantes y simpatizantes para que voten y luchemos juntos por el futuro de Guinea», subraya Millimono.

En esta oposición debilitada, destaca la única mujer en la contienda: Hadja Makalé Camara, de 69 años y del Frente por la Alianza Nacional (FAN), exministra de Agricultura, Ganadería y Bosques (1994-1996) y de Asuntos Exteriores (2015-2017).

Los comicios están marcados por la drástica reducción de la lista de candidatos, después de que figuras políticas consagradas y líderes de partidos tradicionales fueran excluidos por incumplir requisitos administrativos o por irregularidades en sus expedientes.

Es el caso del expresidente Condé, de 87 años, descartado por superar el límite de edad de 80 años establecido en la nueva Constitución.

Asimismo, los ex primeros ministros Cellou Dalein Diallo y Sidya Touré tampoco lograron inscribirse, pues la Constitución exige que los candidatos residan en el país, requisito que no cumplían.

«Para conservar y confiscar el poder, (la junta militar) ha creado un clima de terror: la población está aterrorizada e intimidada», asegura a EFE Diallo, quien en los comicios de 2020 obtuvo el 33 % de los votos.

Antes de su exclusión, Diallo era el único candidato con opciones reales de desafiar a Doumbouya.

«En un país donde la cultura del fraude está profundamente arraigada, ya no se acostumbra a declarar resultados distintos a los que se imponen», advierte.

El proceso electoral se desarrolla tras la aprobación, en un referéndum celebrado este septiembre, de una nueva Constitución respaldada por alrededor del 89 % de los votos —aunque boicoteado por la oposición—, persigue restablecer el orden constitucional, interrumpido desde el golpe de Estado.

Entre sus cambios relevantes destaca la ampliación del mandato presidencial de cinco a siete años, permitiendo una única reelección.

La Dirección General de Elecciones (DGE) expresó su deseo de divulgar los resultados provisionales 48 horas después de la votación, que será supervisada por misiones internacionales como las de la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

Guinea-Conakri posee uno de los mayores depósitos de mineral de hierro del mundo y es el principal exportador de bauxita, componente clave del aluminio; si bien gran parte de la población vive en la pobreza. EFE

