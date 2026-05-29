El líder militar de Sudán promete continuar la ofensiva contra las FAR «hasta la victoria»

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Jartum, 29 may (EFE).- El presidente del Consejo Soberano de Sudán y comandante general del Ejército, Abdelfatah al Burhan, afirmó este viernes que el respaldo popular a las Fuerzas Armadas constituye «la clave de la victoria» en su guerra contra el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ya dura más de tres años.

Durante un intercambio de felicitaciones con responsables de Inteligencia y de la Policía con motivo de la festividad musulmana del Sacrificio o Aíd al Adha, Al Burhan aseguró que el Ejército ha logrado «reconstruir Sudán» y sostuvo que en el futuro será posible «reconstruir el Estado sobre bases nacionales correctas».

El líder militar subrayó que la ofensiva iniciada el 15 de abril de 2023 continuará «hasta recuperar toda la tierra que deshonró la rebelión» y «lograr la victoria» tras «poner fin a los mercenarios y rebeldes».

Asimismo, afirmó que las Fuerzas Armadas avanzan con pasos «firmes y minuciosos» y consideró que, una vez concluya el conflicto, Sudán contará con «un verdadero Ejército», diferente al del pasado «en cuanto a armamento, eficacia y estructura organizativa».

Al Burhan señaló que la experiencia acumulada por las Fuerzas Armadas en los últimos tres años ha servido para hacerlas «más fuertes, unidas y cohesionadas frente a todos los retos» que atraviesa el país.

«Limpiar una ciudad tras otra» de los rebeldes

También aseguró que el Ejército sigue «pasos incesantes para arrasar con estos rebeldes y acabar con ellos definitivamente», y prometió que no dará oportunidad a las FAR «para que vuelvan de nuevo».

«No habrá milicias de las FAR en Sudán, no hay lugar para ningún rebelde en nuestro país», declaró el jefe militar, quien además negó informaciones sobre supuestas consultas en Baréin, calificándolas de «totalmente alejadas de la verdad».

El dirigente militar adelantó, además, que las tropas gubernamentales llegarán «pronto» a la región de Darfur «para limpiar una ciudad tras otra de estos rebeldes».

Por otra parte, dio la bienvenida a los combatientes que abandonaron las filas rebeldes para unirse al Ejército, tras haber sido «traicionados», y aseguró que «las puertas de la nación y de las Fuerzas Armadas están abiertas para todo aquel que deponga las armas y se una a la marcha de la patria».

Finalmente, afirmó que «no habrá yanyauid (FAR) en Sudán después de hoy» y extendió también la invitación a políticos que, según dijo, no hayan adoptado posiciones hostiles contra el Ejército ni contra el país.

La guerra en Sudán ha provocado en los últimos tres años la muerte de unas 400.000 personas -según estimaciones de Estados Unidos-, y ha causado la peor crisis de desplazamiento y hambre del planeta. EFE

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