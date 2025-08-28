El líder Monterrey de Sergio Ramos visita al lastimado Puebla en el Apertura mexicano

Puebla (México), 28 ago (EFE).- El líder Rayados de Monterrey, equipo del defensa español Sergio Ramos, visitará este viernes al Puebla, último de la clasificación, en la séptima jornada del Apertura 2025 del fútbol mexicano.

Después de ser goleado por el Pachuca, 3-0 en su debut, los Rayados del entrenador español Domenec Torrent suman cinco victorias consecutivas, lo cual tiene al equipo en la cima de la tabla de posiciones con 15 puntos, uno por arriba de América, segundo, y Cruz Azul, tercero.

Liderado por los argentinos Germán Berterame, con cuatro goles, y Lucas Ocampos, con tres, y por el español Sergio Canales, con dos tantos y dos asistencias, el Monterrey muestra la segunda mejor ofensiva del campeonato. Suma 13 goles, 9 más que Puebla.

La defensa del cuadro regio ha recibido siete goles, la mitad de los aceptados por su rival de turno.

Aunque Rayados sale como favorito, no deberá subestimar a un Puebla que empató el pasado domingo en el estadio de los Pumas UNAM, en el debut del entrenador argentino Hernán Cristante.

Puebla saldrá concentrado en mantener el orden atrás y, una vez garantizado eso, tratará de castigar con una ofensiva guiada por el uruguayo Emiliano Gómez.

Un par de horas antes el campeón Toluca, sexto de la clasificación, se meterá en el estadio del San Luis, décimo, con la encomienda de buscar tres puntos para refrendar su buen paso como visitante, condición en la que suma dos triunfos y un revés.

Comandado por el argentino Antonio Mohamed, Toluca perdió el pasado sábado ante Cruz Azul y ahora tratará de regresar al camino de la victoria, luego de ganar un punto de seis posibles en sus últimas dos salidas.

Con el portugués Paulinho, el brasileño Helinho y el mexicano Alexis Vega, los Diablos tratarán de sacar ventaja de los altibajos de la defensa de su rival. Mohamed dará órdenes a la defensa de cuidar al italiano Joao Pedro, líder de los goleadores con seis de las nueve anotaciones del equipo.

Este sábado América recibirá a Pachuca, cuarto de la tabla de posiciones, en uno de los duelos más esperados del fin de semana.

Pachuca tendrá la ausencia del delantero venezolano Jhonder Cádiz, lesionado en un pie, líder de su ataque, lo cual aumentará el grado de dificultad de enfrentar a un América que suma tres juegos ganados de forma consecutiva, incluido el 1-3 en casa del poderoso Tigres, el pasado 16 de agosto.

En otro duelo sabatino, el Cruz Azul visitará a las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito, antepenúltimo de la tabla con cuatro puntos, los mismos del último lugar.

La jornada tendrá otros dos juegos sabatinos: el León del mundialista colombiano James Rodríguez recibirá a Querétaro y el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa visitará al Santos Laguna.

El domingo jugarán Pumas UNAM-Atlas y Tijuana-Necaxa.

– Partidos de la séptima jornada del Apertura del fútbol mexicano:

. Viernes 29.08: Juárez FC-Mazatlán, San Luis-Toluca, Puebla-Monterrey.

. Sábado 30.08: León-Querétaro, Santos Laguna-Tigres UANL, Guadalajara-Cruz Azul y América-Pachuca.

. Domingo 31.08: Pumas UNAM-Atlas y Tijuana-Necaxa. EFE

