El líder norcoreano abre el segundo hospital provincial ante la ‘modernización’ sanitaria

Seúl, 14 dic (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió a la inauguración de un hospital en el noroeste del país, el segundo de tres centros piloto en el marco del ambicioso plan de «modernización de la atención sanitaria» del régimen hermético, informó este domingo la agencia estatal KCNA.

«(Kim) dijo que el Hospital Municipal de Kusong… muestra la voluntad del Partido de cambiar y fortalecer las regiones y el desarrollo constante que debe lograr la salud pública general de Corea del Norte y, al mismo tiempo, hace más claro el significado de 2025, el primer año de la revolución de la salud pública», informó la agencia sobre el evento realizado el sábado.

El centro de Kusong, en la provincia de Pyongang del Norte, es el segundo hospital piloto que inaugura Corea del Norte tras la apertura, en noviembre, del Hospital del condado de Kangdong, considerado el primer modelo de esta nueva política de desarrollo regional.

La estrategia del régimen para renovar el sistema sanitario regional incluye la construcción de 20 hospitales en ciudades y condados a partir del próximo año, según lo anunciado en la sesión plenaria del Partido de los Trabajadores (PTC), la semana pasada.

No obstante, diversos observadores internacionales siguen cuestionando si estos hospitales podrán operar de manera adecuada por la escasez de equipos médicos costosos y la necesidad de personal especializado para su funcionamiento, mientras Pionyang enfrenta diversas sanciones internacionales.

Aun así, Corea del Norte registró el año pasado su mayor crecimiento económico interanual en ocho años, en medio de la aplicación de su plan quinquenal de desarrollo económico, la normalización del comercio con China y la ampliación de su cooperación económica con Rusia, según informó en agosto el banco central surcoreano. EFE

