El líder norcoreano considera la amistad con China como la «tarea estratégica primordial»

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Seúl, 9 jun (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó durante la cumbre que mantuvo en Pionyang con el presidente chino, Xi Jinping, que la amistad entre Corea del Norte y China es la «tarea estratégica primordial» de su Estado, informó este martes la agencia estatal KCNA.

Durante la reunión mantenida el lunes, que formó parte de la primera visita de Xi a Corea del Norte en siete años, los líderes acordaron abrir «un nuevo capítulo» en el desarrollo de las relaciones bilaterales mediante la ampliación de los intercambios y la cooperación en ámbitos como política, economía y cultura, dijo la KCNA.

La agencia estatal de noticias china Xinhua había reportado la víspera que el mandatario chino también planteó a Kim fortalecer los intercambios diplomáticos y militares, afirmando que la relación bilateral se encuentra en «un nuevo punto de partida histórico».

A diferencia de los comunicados sobre su encuentro previo en Pekín en septiembre pasado, las notas difundidas por Xinhua y KCNA no mencionaron de forma específica la situación de la península coreana.

Los reportes tampoco hacen referencia a la desnuclearización, a Estados Unidos o a Corea del Sur.

La KCNA se limitó a señalar que los líderes abordaron el fortalecimiento de la coordinación y cooperación estratégicas entre ambos países ante la «compleja» situación política mundial, así como la defensa de la soberanía, seguridad e intereses de desarrollo de ambas partes.

Aunque no se han divulgado detalles sobre la agenda de Xi en el segundo y último día de su visita de Estado, se especula que podría visitar la Torre de la Amistad, erigida para conmemorar la participación del Ejército Popular de Voluntarios chino en la Guerra de Corea (1950-53), que visitó durante su anterior viaje al Norte en 2019. EFE

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