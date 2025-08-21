El líder norcoreano elogia a su «heroico» ejército que combate junto a Rusia

El líder norcoreano Kim Jong Un elogió a las fuerzas de su país enviadas a apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, informó el jueves la prensa estatal.

Durante una reunión con comandantes, Kim «transmitió cálidos ánimos» a los oficiales y los soldados que sirven en la región rusa de Kursk, reportó la agencia oficial KCNA.

Agencias de inteligencia surcoreana y occidentales señalan que el Norte envió más de 10.000 soldados en 2024 a Kursk, además de proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes de largo alcance.

«El nuestro es un ejército heroico», expresó Kim en un discurso a militares de su país en la capital, según KCNA.

«Nuestro ejército hace ahora lo que debió haber hecho y lo que necesita hacer. Lo hará en el futuro también», agregó.

Sus declaraciones se dieron en momentos que el presidente estadounidense Donald Trump intensifica los esfuerzos por poner fin a la guerra rusa en Ucrania, que hasta ahora han sido infructuosos.

Rusia y Corea del Norte han forjado vínculos cada vez más cercanos, con un pacto de defensa mutua firmado el año pasado durante una visita del presidente ruso, Vladimir Putin, al país asiático.

Corea del Norte confirmó en abril por primera vez el envío de un contingente de soldados a la línea de frente en Ucrania.

