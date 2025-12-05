El líder norcoreano intensifica visitas a fábricas antes de sesiones clave del partido

Seúl, 5 dic (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, realizó visitas a fábricas a punto de ser inauguradas, según reportó este viernes el medio estatal KCNA, en un aparente intento de enfatizar logros económicos antes de sesiones clave del Partido de los Trabajadores (WPK) este mes y el próximo año.

«Inspeccionó, el 3 de diciembre, fábricas regionales que están a punto de inaugurarse», dijo la KCNA, señalando que recorrió complejos en Sinyang, Pukchang y Unsan, localizados en la provincia de Pyongan del Sur.

El mandatario visitó plantas de alimentos, prendas, artículos de primera necesidad y una nueva fábrica de papel, que forman parte de un plan de desarrollo regional anunciado en enero del año pasado, que tiene la meta construir instalaciones industriales en 20 regiones al año durante una década.

Durante la inspección, Kim subrayó que fábricas «modernas» han sido ya levantadas en 40 ciudades y condados en menos de dos años desde el inicio de esta campaña, un logro que calificó como «una revolución gigantesca» destinada a mejorar el nivel de vida y sentar bases económicas locales.

El líder norcoreano ha intensificado en semanas recientes sus apariciones en proyectos vinculados al desarrollo regional, en un aparente esfuerzo por mostrar avances económicos de cara a la próxima sesión plenaria del WPK, programada para mediados de este mes, y el 9º Congreso clave del partido, a comienzos del próximo año. EFE

