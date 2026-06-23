El líder norcoreano promete fortalecer la defensa del país ante el riesgo de una «guerra nuclear»

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El líder norcoreano Kim Jong Un se comprometió a fortalecer las capacidades de defensa del país, ya que los esfuerzos de modernización militar de Corea del Sur y Estados Unidos están llevando a la región «al borde de una guerra nuclear», informó el martes la prensa estatal.

Al concluir una reunión de tres días del Partido de los Trabajadores, Kim «reafirmó en un discurso la posición política inquebrantable» de Pyongyang de desarrollar más rápidamente sus capacidades de seguridad nacional, indicó la agencia oficial de noticias KCNA.

El líder denunció las medidas «cada vez más evidentes» de Estados Unidos y Corea del Sur para modernizar sus ejércitos, al acusarlos en particular de «proseguir con sus esfuerzos» para que Seúl se dote de submarinos de propulsión nuclear.

Tales medidas colocan a la península coreana «al borde de una guerra nuclear», insistió, para justificar así la ampliación y el fortalecimiento de «una fuerza de disuasión poderosa y absolutamente confiable destinada a la autodefensa».

Corea del Norte se ha declarado en varias ocasiones «Estado nuclear irreversible» desde el fracaso de la cumbre de 2019 entre Kim y el presidente estadounidense, Donald Trump, debido a divergencias sobre la desnuclearización del país y el levantamiento de las sanciones que pesan sobre él.

La influyente hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, declaró a principios de junio que el programa de armamento nuclear de Corea del Norte se encuentra en «un punto de no retorno».

Las dos Coreas siguen técnicamente en guerra, ya que su conflicto de 1950 a 1953 concluyó con un armisticio y no con un tratado de paz.

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