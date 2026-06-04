El líder norcoreano promete un aumento «exponencial» en las fuerzas nucleares

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La producción de material nuclear norcoreano de grado armamentista se ha más que duplicado los últimos cinco años, afirmó el líder Kim Jong Un, quien prometió un aumento «exponencial» de las capacidades nucleares militares de su país.

En una visita a una nueva planta de producción de material nuclear, Kim dijo que Corea del Norte confirmó «un ambicioso plan futuro diseñado para reforzar las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial», publicó el jueves la agencia noticiosa estatal KCNA.

Corea del Norte considera que su arsenal nuclear es un resguardo contra un ataque de las fuerzas surcoreanas y estadounidenses.

Kim declaró que el aumento «significa un cambio asombroso y exitoso que va más allá de cualquier descripción retórica, un incremento histórico que ha marcado un hito trascendental en la rápida mejora de nuestras capacidades nucleares».

Corea del Norte rechaza la presión estadounidense para que desista de sus armas nucleares, y sostiene que su avance es «irreversible».

Pyongyang se retiró en 1993 del Tratado de No Proliferación Nuclear, y desde entonces ha efectuado seis ensayos de armas atómicas. Se cree que posee decenas de ojivas nucleares.

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