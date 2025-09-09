The Swiss voice in the world since 1935

El líder norcoreano supervisa una prueba de motor para misiles balísticos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó la prueba de un motor de combustible sólido diseñado para misiles balísticos intercontinentales, informaron el martes los medios estatales.

La Administración de Misiles del hermético país dotado de armas nucleares «llevó a cabo otra prueba en tierra de un motor de combustible sólido de alto empuje utilizando material compuesto de fibra de carbono el 8 de septiembre», reportó la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA en un comunicado.

«El respetado camarada Kim Jong Un supervisó la importante prueba», afirmó.

Según la KCNA, se trata de la «novena prueba de propulsión en tierra» y «la última del proceso de desarrollo».

La agencia citó a Kim diciendo que el nuevo motor «anuncia un cambio significativo en la expansión y el fortalecimiento de las fuerzas estratégicas nucleares» de Corea del Norte.

Las imágenes difundidas por los medios estatales muestran a Kim observando la llamarada provocada por el aparato con ayuda de binoculares. Otra foto deja ver lo que parecía ser fuego en dirección horizontal procedente de la prueba.

Este ensayo se produjo pocos días después de que Kim regresara a Corea del Norte de un viaje a Pekín para asistir a un gran desfile militar que conmemoró la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo hombro a hombro con sus homólogos chino y ruso, Xi Jinping y Vladimir Putin, respectivamente.

kjk/ceb/mjw/arm/ag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR