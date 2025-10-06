The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Swiss democracy
El líder norcoreano visita un buque destructor construido para «castigar provocaciones»

1 minuto

El líder norcoreano Kim Jong Un visitó uno de los buques de guerra de su país y afirmó que el destructor de 5.000 toneladas deberá «castigar las provocaciones del enemigo», informó el lunes la prensa estatal.

El navío Choe Hyon es uno de dos destructores del arsenal norcoreano lanzados este año como parte de la campaña de Kim por apuntalar la fortaleza naval del país.

El buque de guerra «es una clara demostración del desarrollo de las fuerzas armadas» norcoreanas, declaró Kim durante su visita el domingo, según la agencia noticiosa KCNA.

«La tremenda capacidad de nuestra marina debe ser ejercida en el vasto océano para disuadir plenamente o contrarrestar y castigar las provocaciones del enemigo a la soberanía del Estado», agregó.

El ejército surcoreano ha dicho que el Choe Hyon habría sido desarrollado con ayuda rusa, posiblemente a cambio del envío de miles de soldados norcoreanos para apoyar la guerra de Moscú en Ucrania.

