El líder opositor tailandés: «Utilizan las instituciones para destruir al rival político»

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Noel Caballero y Hataiphan Tungkananukulchai

Bangkok, 19 may (EFE).- El líder del Partido del Pueblo (PP), Natthaphong Ruengpanyawut, actual jefe de la oposición en Tailandia, asegura, durante una entrevista a EFE, que las instituciones y organismos supuestamente independientes del país son utilizados por las fuerzas conservadoras en el poder como «herramientas para destruir al rival político».

De 38 años y dedicado a la política desde 2019, Natthaphong recibe a EFE en una oficina del Parlamento en Bangkok, unos cuatro meses después de que su formación quedara como la segunda fuerza más votada, según los resultados oficiales, en las elecciones de febrero, pese a haber partido como favorita.

El conservador Anutin Charnvirakul, del Bhumjaithai, próximo a la poderosa Corona tailandesa y al Ejército, sorprendió con una inesperada victoria y ha formado un Gobierno de coalición que incluye, entre otros, al Pheu Thai del clan Shinawatra, otrora enemigo del Ejército.

«La complejidad de la política tailandesa reside en el enfrentamiento entre quienes quieren mantener el ‘statu quo’ y proteger sus propios beneficios en la sociedad, frente al bando que busca genera un cambio para que el beneficio mayoritario recaiga en la ciudadanía», dice a EFE.

Persecución judicial

Entre las reformas y cambios que el partido de Natthaphong quiere impulsar se encuentra la renovación de organizaciones como la Comisión Electoral, la de Anticorrupción o el Tribunal Constitucional, actualmente elegidos por el Senado, constituido en un intrincado proceso que elude el voto popular, con las que el PP quiere asegurar su independencia.

La formación opositora está en la diana de los ataques por parte de estos organismos, aún bajo la órbita de los poderes conservadores. La Casa Real tailandesa está protegida por una de las leyes de lesa majestad más draconianas del planeta, y mantiene fuertes vínculos con el Ejército.

El pasado abril, el Tribunal Supremo aceptó una demanda interpuesta por la Comisión Anticorrupción que acusa a Natthaphong y 9 diputados del PP de «conducta inapropiada» y de haber vulnerado «normas éticas» por su intento de reformar en 2021 la ley que protege a la Casa Real.

Además de los 10 diputados progresistas, la denuncia también afecta a otros 34 exlegisladores del partido Avanzar (Move Forward), predecesor del PP, disuelto en 2024 por una controvertida decisión del Constitucional sobre ese mismo intento de reforma.

De ser encontrados culpables, los 44 acusados podrían afrontar la inhabilitacion vitalicia para ejercer un cargo político.

«El aparato legal y los organismos independientes están siendo instrumentalizados para fines políticos. Son herramientas para destruir a los opositores, mientras se exonera a los aliados», asegura.

Natthaphong carga contra un «régimen que devora y monopoliza el país, personas con influencia y poder político vinculadas con diversos grupos de capital», sin entrar en detalles.

Elecciones 2026

Avanzar, que surgió tras la disolución en 2020 de Future Forward -el origen del movimiento progresista- en otra discutida decisión del Constitucional, arrasó en las elecciones de 2023, pero no pudo gobernar por el veto del Senado, vinculado entonces a la extinta junta militar (2014-2019).

El PP, sin embargo, quedó segundo en escaños en los comicios de febrero, aunque sí logró el respaldo mayoritario en el referendo celebrado en paralelo para cambiar la actual Constitución, redactada por los militares.

«Hacer que las organizaciones (independientes) sean más transparentes y estén más vinculadas al pueblo es clave (…) Eso lograría una verdadera rendición de cuentas», asegura el político, que pretende reinstaurar en la Carta Magna el mecanismo por el cual los ciudadanos pueden iniciar procesos de destitución en los organismos.

Natthaphong admite errores en la planificación de la campaña electoral, con la que arrasaron en Bangkok y que naufragó en las provincias de interior -donde las redes clientelares del movimiento conservador fueron un factor clave-, aunque denuncia «irregularidades» en la votación, las cuales, dijo, suscitan «dudas».

Entre ellas, la gran disparidad entre el número de votos a lista de partido y circunscripciones; el rechazo del recuento de un distrito en disputa; o el código de barras en algunas papeletas que, según los opositores, podría vulnerar el derecho al voto secreto, lo que de confirmarse podría declarar nulas las elecciones.

«Si esto no se maneja con transparencia y se permite una auditoría que responda a estas sospechas, pienso que el Gobierno carecerá de legitimidad para seguir gestionando el país», remarca.

Futuro del progresismo

Los contratiempos y adversidades no «desesperan» al líder de los progresistas, quien se muestra seguro de poder mantener «la esperanza» de cambio de sus votantes y lograr «transformar el sistema desde dentro».

«No me siento desanimado ni desesperanzado por perder la oportunidad de formar gobierno tras las últimas elecciones (…) Podemos perder muchas veces, pero solo necesitamos ganar una para generar el cambio», defiende. EFE

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