El líder opositor turco, condenado a pagar 5.600 euros a Erdogan por daño moral e insultos

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Estambul, 20 may (EFE).- El líder de la oposición turca, el socialdemócrata Özgür Özel, ha sido condenado este miércoles a indemnizar al presidente del país, el islamista Recep Tayyip Erdogan, con 5.600 euros por el «daño moral» causado por unas «acusaciones infundadas» e insultos que hizo en un discurso del año pasado.

La indemnización «en concepto de daños morales por expresiones inapropiadas y acusaciones infundadas» se refiere a las declaraciones que hizo el dirigente opositor el pasado 5 de julio en un discurso realizado en la sede de su partido, el CHP, según informó el abogado de Erdogan, Hüseyin Aydin, en su cuenta de X.

Aydin no aclaró qué acusaciones o palabras han sido consideradas un insulto por el tribunal insultantes, ni tampoco lo menciona los medios turcos que informan de la sentencia.

En aquel discurso, Özel criticó duramente la detención de numerosos alcaldes del CHP bajo acusaciones de corrupción que el partido considera falsas, y retó a Erdogan a convocar elecciones anticipadas para dilucidar la voluntad de la nación.

Erdogan lleva más de una década interponiendo denuncias contra sus rivales políticos y pidiendo indemnizaciones que la oposición ha llegado a calificar de «sobresueldo» del presidente, y también se ha disparado el número de juicios penales por «difamación al presidente», con más de 10.000 denuncias anuales.

Según sus propios mensajes en X, Aydin ha interpuesto desde inicios de 2025 seis demandas contra Özel por «acusaciones inapropiadas», como llamar a Erdogan «golpista» o acusarle de acabar con la independencia judicial, pidiendo indemnizaciones que suman unos 70.000 euros.

También hay juicios en curso contra otras figuras de la oposición, y el alcalde de Estambul, suspendido y encarcelado desde hace marzo del año pasado, fue condenado a pagar unos 3.000 euros a Erdogan por decir que tenía «toneladas de manchas» en su historial. EFE

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