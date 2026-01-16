El líder opositor ugandés Bobi Wine denuncia que el Ejército mató a diez de sus seguidores

1 minuto

Nairobi, 16 ene (EFE).- El cantante y líder opositor ugandés Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, denunció este viernes que las Fuerzas Armadas mataron la pasada noche a diez seguidores de su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), en un incidente en la casa de uno de sus diputados, tras las elecciones generales, celebradas el jueves.

«La pasada noche atacaron a nuestro vicepresidente de Buganda (centro), el honorable Muwanga Kivumbi, y mataron a diez de nuestros seguidores que se encontraban en su casa», aseguró el opositor, de 43 años, a través de la red social X, a pesar del bloqueo de internet impuesto por las autoridades desde el pasado martes en el país.

La Policía de Uganda no se ha pronunciado sobre lo sucedido y Efe ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, recabar su versión de los hechos denunciados por Wine, candidato presidencial en las elecciones de este jueves y principal rival del jefe del Estado, Yoweri Museveni, en el poder desde 1986 y que busca un séptimo mandato. EFE

lbg/pa/jfu