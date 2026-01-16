El líder opositor ugandés Bobi Wine denuncia que el Ejército mató a diez de sus seguidores

Nairobi, 16 ene (EFE).- El cantante y líder opositor ugandés Bobi Wine, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, denunció este viernes que las Fuerzas Armadas mataron la pasada noche a diez seguidores de su partido, la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), en un incidente en la casa de uno de sus diputados, tras las elecciones generales celebradas el jueves.

«La pasada noche atacaron a nuestro vicepresidente de Buganda (centro), el honorable Muwanga Kivumbi, y mataron a diez de nuestros seguidores que se encontraban en su casa», aseguró el opositor, de 43 años, a través de la red social X, a pesar del bloqueo de internet impuesto por las autoridades desde el pasado martes en el país.

«El régimen criminal en su ocaso se ha vuelto loco. Esta locura tendrá que ser combatida con resistencia», subrayó Wine al confirmar, como adelantó anoche su partido, que su casa en las afueras de Kampala está rodeada por militares.

Ni el Ejército ni la Policía de Uganda se han pronunciado sobre lo sucedido y EFE ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, recabar su versión de los hechos denunciados por Wine, candidato presidencial en las elecciones de este jueves y principal rival del jefe del Estado, Yoweri Museveni, en el poder desde 1986 y que busca un séptimo mandato.

La cifra de muertos en ese incidente fue elevada a 18 por el Grupo de Solidaridad Panafricana, una coalición de más de setenta organizaciones de la sociedad civil africanas, que cifraron este viernes el número total de muertos en la jornada electoral (incluyendo los 18) en alrededor de cincuenta, unos datos que EFE no pudo verificar de manera independiente.

Fuentes de esta alianza detallaron a EFE que recabaron estos datos a partir de los testimonios recogidos por teléfono de candidatos, agentes electorales, periodistas, activistas, abogados, organizaciones de la sociedad civil y fuentes de seguridad (agentes de Policía y de inteligencia), que dijeron haber visto los cuerpos, si bien no habían podido verificar su estado médicamente.

«Lo que ocurrió ayer, 15 de enero de 2026, fue un ataque patrocinado por el Estado contra la soberanía de los ciudadanos, ejecutado bajo la sombra de las armas, la violencia de milicias financiadas por el Estado y un apagón digital total», afirmó en un comunicado la coalición.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en más de 50.000 colegios electorales en una jornada marcada por los retrasos causados por problemas técnicos, el bloqueo temporal de internet y las acusaciones de fraude electoral «masivo» por parte de Wine.

El presidente Museveni, de 81 años y jefe del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM), mantiene una amplia ventaja en el recuento de votos, según los últimos resultados parciales publicados este viernes por la Comisión Electoral (EC, en inglés), que le otorgan unos 5,14 millones de sufragios (75,38 %) tras haberse computado los votos del 59,4 % de los colegios electorales.

En segundo lugar figura Bobi Wine, quien se adjudica unos 1,41 millones de votos (20,71 %). EFE

