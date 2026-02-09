El líder reformista de Tailandia afronta posible inhabilitación tras perder los comicios

Bangkok, 9 feb (EFE).- El líder del Partido del Pueblo (PP) de Tailandia, Natthaphong Ruangpanyawut, y otros 43 miembros del movimiento reformista se enfrentan a una posible inhabilitación política después de que la Comisión Anticorrupción (CNAC) los acusase de «infracciones éticas» este lunes, un día después de perder las elecciones generales.

En un comunicado, la CNAC indicó que Nattaphong y el resto, entre ellos el exlíder del movimiento, Pita Limjaroenrat, son «culpables de violar la Constitución» por haber propuesto «una enmienda al Código Penal que menoscababa la monarquía», institución protegida por la ley de lesa majestad, que castiga con 15 años de prisión cualquier acción considerada hostil contra la Casa Real.

La decisión tiene lugar un día después de las elecciones, que, según los resultados provisionales, dejan al PP como segunda fuerza más votada, por detrás del conservador Bhumjaithai (Orgullo tailandés) del primer ministro Anutin Charnvirakul.

Según el recuento de la Comisión Electoral, la formación de Anutin se haría con al menos 193 escaños de los 500 en liza, y solo necesitaría 58 para llegar al poder, factible mediante varias alianzas, incluida una con una formación ultraconservadora.

La Comisión Anticorrupción ha remitido el caso al Tribunal Supremo, que se espera que se pronuncie en un plazo de 30 días, en un proceso que podría suponer la inhabilitación política del grupo.

«La propuesta de enmienda de esta ley se utilizó como parte de la plataforma de campaña (para las elecciones), lo que constituye un intento deliberado de socavar la monarquía (…)», reza el escrito.

Preguntado en una rueda de prensa, Nattaphong no quiso confirmar el proceso en su contra y habló en cambio sobre los resultados de los comicios del domingo.

El líder reformista pidió a la Comisión Electoral que investigue supuestas irregularidades denunciadas en varias circunscripciones durante las votaciones, al tiempo que reiteró que acepta los resultados anunciados.

«Los candidatos parlamentarios de numerosas zonas están solicitando recuentos debido a un número inusualmente alto de votos nulos y presuntas irregularidades en las papeletas», sostuvo.

A la espera de resultados definitivos, los resultados preliminares indican que su formación se quedaría con 118 escaños.

«Mientras el partido Bhumjaithai (más cercano a la monarquía y al Ejército) siga liderando la formación de gobierno, el PP no podrá unirse al gobierno», remarcó el reformista. EFE

